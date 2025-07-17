الخميس 17 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

أكاديمية ماسبيرو توقع بروتوكول تعاون مع المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية

جانب من توقيع البروتوكول
جانب من توقيع البروتوكول

في أولي خطوات التعاون لأكاديمية ماسبيرو “معهد الإذاعة والتليفزيون” بعد التطوير الكبير الذي شهدته مؤخرًا.. وقعت الأكاديمية بروتوكول تعاون مع المعهد الدبلوماسي المصري بوزارة الخارجية.

بروتوكول أكاديمية ماسبيرو مع المعهد الدبلوماسي 

شهد التوقيع الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وقام بالتوقيع عن وزارة الخارجية السفير الدكتور ياسر علوي مساعد وزير الخارجية ومدير المعهد الدبلوماسي، وعن أكاديمية ماسبيرو الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام مجدي لاشين، وحضر التوقيع الدكتور حازم أبو السعود مدير الأكاديمية والكاتب الصحفي ياسر الزيات. 
عقب التوقيع ألقي الكاتب أحمد المسلماني محاضرة بعنوان (تحولات جديدة في النظام العالمي) للدفعة الجديدة من الملحقين الدبلوماسيين.

وكان السفير ياسر علوي قد اصطحب وفد الهيئة الوطنية للإعلام في جولة بالمعهد الدبلوماسي، حيث استعرض تاريخ المعهد والظروف التاريخية التي مر بها، وأبرز الدبلوماسيين الذين تعاقبوا علي إدارته.

معهد الدراسات الدبلوماسية

يذكر أن معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية قد تأسس عام 1966 وتأسس معهد التدريب الإعلامي (أكاديمية ماسبيرو) عام 1953.. وتعد المؤسستان من أعرق مؤسسات التدريب الحكومي في العالم، وكانت أكاديمية ماسبيرو قد شهدت الأسبوع الماضي حفل تخرج الدفعة الأولي لإعلاميين من دولة إريتريا.

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معهد الدراسات الدبلوماسية أكاديمية ماسبيرو المعهد الدبلوماسي معهد الاذاعة والتليفزيون الكاتب أحمد المسلماني

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