الخميس 17 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ناضل من أجل فلسطين، القضاء الفرنسي يفرج عن اللبناني جورج عبد الله بعد اعتقال 41 عامًا

المناضل اللبناني
المناضل اللبناني جورج إبراهيم عبدالله، فيتو

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن القضاء الفرنسي أصدر قرارا بالإفراج عن المناضل اللبناني جورج إبراهيم عبد الله بعد اعتقال دام 41 عامًا.

من هو جورج إبراهيم عبد الله؟

جورج إبراهيم عبد الله هو ناشط لبناني ناضل من أجل القضية الفلسطينية، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة في عام 1987 بتهمة المشاركة في اغتيال اثنين من الدبلوماسيين، وسُجن أكثر من 40 عامًا.

وينتمي عبد الله لعائلة مسيحية حيث وُلد في عام 1951 في قرية القبيات في عكار شمالي لبنان، وانتسب منذ الخامسة عشرة إلى الحزب السوري القومي الاجتماعي، ثم عمل في مجال التعليم.

انضم إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

وأصيب جورج عبد الله أثناء الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1978، وانضم إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الحركة اليسارية التي كان يتزعمها جورج حبش.

كما أسس مع أفراد من عائلته الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية، وهي تنظيم ماركسي مناهض للإمبريالية تبنى خمس هجمات في أوروبا بين عامي 1981 و1982 في إطار نشاطه المؤيد للقضية الفلسطينية، وأوقعت أربع من هذه الهجمات قتلى في فرنسا.

ودخل في عام 1984 إلى مركز للشرطة في ليون، طالبًا الحماية من قتلة الموساد الذين يطاردونه، ولكن السلطات الفرنسية سرعان ما أدركت أن الرجل الذي يجيد اللغة الفرنسية ليس سائحًا، وإنما هو «عبد القادر السعدي»، وهو الاسم  الحركي لـ جورج.

السجن أربع سنوات بتهمة التآمر الإجرامي

كما عُثر في إحدى شققه في باريس على أسلحة، بينها بنادق رشاشة وأجهزة إرسال واستقبال
وحُكم عليه عام 1986 في ليون بالسجن أربع سنوات بتهمة التآمر الإجرامي، وحيازة أسلحة ومتفجرات، وحوكم في العام التالي أمام محكمة الجنايات الخاصة في باريس بتهمة المشاركة في اغتيال الدبلوماسيين الأمريكي تشارلز راي، والإسرائيلي ياكوف بارسيمينتوف عام 1982، ومحاولة اغتيال ثالث عام 1984.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القضية الفلسطينية المناضل اللبناني جورج إبراهيم عبدالله جورج إبراهيم عبد الله تحرير فلسطين الجبهة الشعبية جورج إبراهيم عبدالله الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية

مواد متعلقة

رسالة إلى حزب الله، مقتل 5 مسلحين في لبنان بعد غارات إسرائيلية

بروتوكول تعاون، مصر تستورد الأبقار الحية من لبنان وتعيد تصديرها لحوما

غارة للاحتلال على منطقة بوداي في البقاع شرقي لبنان

راتب 25 ألف جنيه وتأمين صحي، مطلوب فلاحين للعمل في لبنان

الأكثر قراءة

التصديق أو الرفض، تطورات أزمة قانون الإيجار القديم عقب قرار الرئيس بفض دور الانعقاد لمجلس النواب

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بعد زيادة الحد الأدنى للأجور

أبي أحمد يكذب ورسائل حاسمة من السيسي وترامب، آخر مستجدات أزمة سد النهضة الإثيوبي

سقطة رئيس أمريكا، حقيقة سرقة ترامب ميدالية ذهبية أثناء تتويج تشيلسي بمونديال الأندية (فيديو)

بعد فض دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، مصير تعديل قانون الإيجار القديم

جدول مباريات الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026

بسبب تمرده، إجمالي غرامات وسام أبو علي تصل لـ15٪ من قيمة عقده السنوي

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز في الأسواق اليوم الخميس

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم

قانون العمل الجديد، تعرف على الضمانات الجديدة لحماية العمال

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

خصومة وتهديد ووصية.. مفاجآت مثيرة تقلب موازين قضية مصرع البرلماني السابق عبد الحميد الشيخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما المراد من قوله تعالى «ولا تجسسوا»؟ الإفتاء توضح

تفسير حلم أكل الكحك في المنام وعلاقته بالاستقرار العائلي

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 17 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads