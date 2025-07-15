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خارج الحدود

رسالة إلى حزب الله، مقتل 5 مسلحين في لبنان بعد غارات إسرائيلية

حزب الله، فيتو
حزب الله، فيتو

كشف مصدر أمني، في لبنان، عن مقتل 5 مقاتلين من حزب الله، بين 12 قتلوا اليوم بعد غارات إسرائيلية على سهل البقاع في شرق لبنان.

وبعد الغارات سارع وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، إلى تأكيد أن الضربات الإسرائيلية المستمرة على لبنان، رسالة واضحة لحزب الله، المدعوم من إيران، والذي اتهمه بالسعي لإعادة بناء قدراته بما ينتهك اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إنه بدأ قصف أهدافًا لقوة الرضوان، قوة النخبة في الحزب،  في منطقة البقاع بلبنان.

غارات جيش الدفاع الإسرائيلي

وقال كاتس في بيان: "غارات جيش الدفاع الإسرائيلي حاليًا، في لبنان، رسالة واضحة إلى منظمة حزب الله الإرهابية، التي تخطط لإعادة بناء قدراتها لشن الغارات ضد إسرائيل من خلال قوة الرضوان"، على حد قوله.

وذكر أيضًا أن الغارات رسالة أيضا إلى الحكومة اللبنانية، المسؤولة عن الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار.

ولم يصدر أي رد فعل علني حتى الآن من الحزب أو من الحكومة اللبنانية على الغارات.

وتوصلت إسرائيل وحزب الله إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في نوفمبر أنهى مواجهات استمرت أكثر من عام، وشكلت امتدادًا إقليميًا لحرب إسرائيل على غزة.

ويدعو الاتفاق إلى نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في لبنان، وعلى تفكيك بنية جميع "الأسلحة غير المصرح بها" والبنية التحتية العسكرية بدءًا من جنوب لبنان. ولكن حزب الله يقول إن الاتفاق ينطبق على جنوب لبنان، وحده.

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