لو لقيت حاجة في الشارع أتصرف إزاي؟ دار الإفتاء تجيب

أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن ما يجده الإنسان في الطريق دون معرفة صاحبه، يُعرف في الشريعة الإسلامية بـ"اللقطة"، وهي معاملة تندرج تحت عقود التبرعات، لا المعاوضات كالبيع والشراء، ما يعني أنها أمانة في يد من يجدها، وعليه مسؤولية تجاهها.

ما التصرف الصحيح؟.. خياران شرعيان أمامك



وأوضح الدكتور شلبي، خلال لقائه ببرنامج “فتاوي الناس” المذاع على قناة “الناس” أنه عند العثور على شيء ضائع، فهناك خياران شرعيان إما تركه مكانه دون حمل المسؤولية أو أخذه مع وجوب الإعلان عنه حتى يظهر صاحبه.

وأشار إلى أن الإعلان في العصر الحديث يمكن أن يتم بتسليم الشيء إلى أقرب قسم شرطة أو إدارة الأمانات بالمكان (كالمولات أو المؤسسات).

فرق بين المال القليل والثمين

ولفت أمين الفتوى إلى أن الأشياء قليلة القيمة، التي لا يُتوقع أن يبحث عنها أصحابها، كالمال البسيط، يجوز الانتفاع بها. أما الأشياء ذات القيمة العالية مثل الذهب أو الهواتف أو مبالغ مالية كبيرة، فيجب تعريفها وتسليمها إلى الجهات المختصة.

الأمانة خلق عظيم يحفظ المجتمع

واختتم شلبي بالتأكيد على أن الأمانة ركن أساسي في حفظ الحقوق، مشيرًا إلى أهمية أن يضع الإنسان نفسه مكان من فقد ماله، وأن يسعى لتعريفه أو تسليمه، التزامًا بقيم الإسلام التي تسعى لصيانة أموال الناس وكرامتهم.



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