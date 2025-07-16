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دين ودنيا

فوائد البنوك حلال أم حرام؟، أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)

الدكتور محمود شلبي،
الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى

رد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بـدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من المواطن مصطفى حمادة إبراهيم العليمي، بمحافظة الغربية، حول حكم الأرباح الناتجة عن إيداع أموال الأيتام في البنوك، خاصة وأن هذه الأموال تمثل مصدر الدخل الوحيد لهم.

أمين الفتوى: الربح الناتج عن إيداع الأموال في البنوك حلال لا إشكال فيه

وقال الدكتور شلبي، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء: "الربح الناتج عن إيداع الأموال في البنوك حلال لا إشكال فيه، ويجوز للأرملة والأيتام الانتفاع الكامل به في معيشتهم وحاجاتهم المختلفة، ولا حرج عليهم في ذلك شرعًا".

وأضاف أن هذا النوع من الأسئلة يعكس وعي الشباب وحرصهم على معرفة أحكام الشرع في تفاصيل حياتهم المالية، خاصة في المعاملات البنكية، مشيدًا بتوجههم للسؤال والاستفسار من أهل الاختصاص، وهو ما يعينهم على إدراك الأحكام الشرعية الصحيحة في سن مبكرة.

أمين الفتوى: الأموال المودعة في البنوك وأرباحها مباحة شرعًا 

وتابع: "الأموال المودعة في البنوك وأرباحها مباحة شرعًا طالما كانت في صورة استثمار مشروع وفق نظم البنك، ولا يُعد هذا من الربا المحرم كما يعتقد البعض، لأن البنك يتعامل مع المال في إطار استثماري واضح".

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