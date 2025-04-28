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أخبار مصر

الأوقاف تكشف الهدف من تنظيم الفتوى وسر منع صناديق التبرعات بالمساجد

وزارة الأوقاف، فيتو
وزارة الأوقاف، فيتو

قال الدكتور أسامة رسلان المتحدث باسم وزارة الأوقاف:"مشروع قانون تنظيم الفتوى، المراد به أن تكون صنعة الإفتاء محصورة على المتخصصين والمؤهلين في الأزهر الشريف والأوقاف ودار الإفتاء، للإجابة على أسئلة واستفسارات وفتاوى الناس، أما الفتوى العامة لا يتصدى لها إلا الأزهر الشريف".

 

مرجعية هيئة كبار العلماء للفتوى العامة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”:"وفقًا لقانون تنظيم الفتوى نجد أنه في حال تعارض الآراء يكون المرجع هنا هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف".

المتصدرين للفتوى العامة وفتوى فواتير الكهرباء 

وتابع: من يتصدى للفتوى العامة يجب أن يكون مؤهلًا لها، فلا نجد ظهورًا لشخص يفتي بعدم دفع فواتير الكهرباء وهو ما يعد مخالفة لفهم الشريعة ويحمل مساسًا بالأمن الفكري للوطن والإضرار بصالح الوطن والناس.

وبشأن منع صندوق تبرعات بـ المساجد، علق:"المنع عام وهو الأصل لأن حجم المخالفات أصبح أوسع من متابعة كل صندوق من الصناديق وسلامة الإنفاق أصبح أمرًا صعبًا، المنع ليس على إطلاقه، حيث يمكن التبرع للمساجد والحصول على صكوك الأضاحي بوابة مصر الرقمية والتطبيقات الإلكترونية للبنوك والموقع الرسمي لوزارة الأوقاف".

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