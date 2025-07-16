قناع طبيعي واقتصادي لبشرة مشرقة في الصيف

تحتاج البشرة إلى عناية جيدة ويومية في الصيف للحفاظ عليها من مخاطر الطقس الحار والتعرض للشمس يوميا، ما يحافظ على نعومتها وشبابها.

وتحرص الفتيات فى فصل الصيف على ترطيب البشرة يوميا بالكريمات المغذية المناسبة، مع تطبيق الوصفات الطبيعية التى تغذى البشرة وتقضى على اثار الشمس لها.

قناع طبيعي لبشرة مشرقة فى الصيف

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع طبيعي واقتصادى لبشرة مشرقة فى الصيف.

المكونات:-

2 ملعقة كبيرة من الزبادي الطبيعي

1 ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي

½ ملعقة صغيرة من عصير الليمون للبشرة الدهنية فقط، ويفضل تجنبه للبشرة الحساسة

طريقة التحضير:

في وعاء صغير، اخلطي الزبادي مع العسل جيدا.

أضيفي عصير الليمون وامزجي المكونات حتى تتجانس.

ضعي القناع على بشرة نظيفة وجافة باستخدام فرشاة أو بأطراف أصابعك.

اتركيه لمدة 15-20 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر، ثم رشي القليل من الماء البارد لغلق المسام.

رطبي بشرتك بكريم خفيف أو ماء الورد.

هذا القناع يحتوي على حمض اللاكتيك الذي يقشر البشرة بلطف ويمنحها نعومة ولمعان طبيعي، كما أنه مرطب طبيعي غني بمضادات الأكسدة، يعمل على تغذية البشرة وتهدئتها، وغني بفيتامين C الذى يساعد على تفتيح البقع الداكنة، لكنه يجب أن يستخدم بحذر.

جربي القناع على جزء صغير من البشرة أولا للتأكد من عدم وجود حساسية.

استخدميه مرتين أسبوعيا فقط.

تجنبي التعرض المباشر للشمس بعد استخدام القناع مباشرة، واستخدمي واقي شمسي.

يفضل استخدام القناع في المساء.

قناع طبيعي واقتصادى لبشرة مشرقة فى الصيف

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارا، وكذلك كريم الحماية من الشمس للوقاية نهارا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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