قناع الأفوكادو للعناية بالبشرة العادية وزيادة جمالها

العناية بالبشرة سر من أسرار الحفاظ على شبابها وجمالها ما يزيد من جمال الفتيات ويغنيهن عن استخدام مستحضرات التجميل المختلفة.

العناية بالبشرة تحتاج إلى الترطيب والتنظيف اليومى مع استخدام الوصفات الطبيعية التي تغذي البشرة بعمق وترطبها.

قناع طبيعي للعناية بالبشرة العادية

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع طبيعي للعناية بالبشرة العادية وزيادة جمالها.

المكونات:

نصف ثمرة أفوكادو ناضجة

ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون (اختياري للبشرة الجافة)

طريقة التحضير:

اهرسي الأفوكادو جيدا حتى تصبح ناعمة.

أضيفي العسل وزيت الزيتون وامزجي المكونات جيدا.

ضعي القناع على بشرة نظيفة واتركيه لمدة 15–20 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر ثم رشي ماءً باردًا لغلق المسام.

الأفوكادو غني بفيتامين E والدهون الصحية التي ترطب البشرة بعمق.

العسل مضاد للبكتيريا ومهدئ للبشرة.

زيت الزيتون يعزز نعومة البشرة ويمنع الجفاف.

اختبري القناع على جزء صغير من البشرة قبل الاستخدام الكامل.

لا تتركي القناع لفترة أطول من اللازم حتى لا يسبب جفاف.

استخدمي القناع مرتين أسبوعيًا لأفضل النتائج.

نظفي وجهك جيدا قبل وضع القناع.

قناع طبيعي للعناية بالبشرة العادية

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارا، وكذلك كريم الحماية من الشمس للوقاية نهارا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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