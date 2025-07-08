الثلاثاء 08 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

قناع الأفوكادو للعناية بالبشرة العادية وزيادة جمالها

العناية بالبشرة
العناية بالبشرة

العناية بالبشرة سر من أسرار الحفاظ على شبابها وجمالها ما يزيد من جمال الفتيات ويغنيهن عن استخدام مستحضرات التجميل المختلفة.

 العناية بالبشرة تحتاج إلى الترطيب والتنظيف اليومى مع استخدام الوصفات الطبيعية التي تغذي البشرة بعمق وترطبها.

قناع طبيعي للعناية بالبشرة العادية 

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع طبيعي للعناية بالبشرة العادية وزيادة جمالها.

المكونات:

نصف ثمرة أفوكادو ناضجة

ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون (اختياري للبشرة الجافة)

طريقة التحضير:

  • اهرسي الأفوكادو جيدا حتى تصبح ناعمة.
  • أضيفي العسل وزيت الزيتون وامزجي المكونات جيدا.
  • ضعي القناع على بشرة نظيفة واتركيه لمدة 15–20 دقيقة.
  • اغسلي وجهك بالماء الفاتر ثم رشي ماءً باردًا لغلق المسام.
  • الأفوكادو غني بفيتامين E والدهون الصحية التي ترطب البشرة بعمق.
  • العسل مضاد للبكتيريا ومهدئ للبشرة.
  • زيت الزيتون يعزز نعومة البشرة ويمنع الجفاف.
  • اختبري القناع على جزء صغير من البشرة قبل الاستخدام الكامل.
  • لا تتركي القناع لفترة أطول من اللازم حتى لا يسبب جفاف.
  • استخدمي القناع مرتين أسبوعيًا لأفضل النتائج.
  • نظفي وجهك جيدا قبل وضع القناع.
قناع طبيعي للعناية بالبشرة العادية 
قناع طبيعي للعناية بالبشرة العادية 

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارا، وكذلك كريم الحماية من الشمس للوقاية نهارا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

txt

قناع طبيعي من بذور الشيا يمنحك بشرة نضرة وأكثر حيوية

txt

فوائد الشمام لصحة عيونك وجمال بشرتك وشعرك

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العناية بالبشرة البشرة قناع طبيعي للعناية بالبشرة العادية البشرة العادية الأفوكادو نادية محمد خبيرة التجميل

مواد متعلقة

وصفة طبيعية لتفتيح البشرة وتعزيز نضارتها والحفاظ على شبابها

قناع الزبادي والخيار لترطيب البشرة فى الصيف

مع التعرض للشمس والحر، ماسكات طبيعية لترطيب البشرة

قناع طبيعي لعلاج التهابات البشرة في الطقس الحار

الأكثر قراءة

خروج قطار مطروح الإسكندرية عن القضبان وأهالي عبد القادر يهرولون لنجدة الركاب (صور)

شاهد، كيف توقع تامر حسني حريق سنترال رمسيس وانقطاع الإنترنت في مصر

أخبار مصر: تعويضات لمتضرري انقطاع الانترنت والاتصالات وهذا موعد عودة الخدمات، حادث قطار بالإسكندرية، مكافأة نتنياهو لترامب

4 وفيات و40 مصابًا، الحصر المبدئي لضحايا حريق سنترال رمسيس

أبطال أدوا واجبهم حتى اللحظات الأخيرة، المصرية للاتصالات تنعي شهداء حريق سنترال رمسيس

بالأسماء والصور، شهداء حريق سنترال رمسيس

هل يلحق إمام عاشور بمعسكر الأهلي في تونس؟

آثار حريق سنترال رمسيس (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

أسعار السلندرات من 2.5 إلى 5 أمتار تسجل 140 ألف جنيه اليوم الاثنين

أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق المحلية

ارتفاع 5 أصناف، أسعار المانجو اليوم الإثنين 7 يوليو 2025

المزيد

انفوجراف

اعتذار ومذيعتين في ورطة.. القصة الكاملة لأزمة مها الصغير وسرقة لوحة فنانة دنماركية (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم العمرة في الأشهر الحرم وفضائلها

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 8 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 8 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية