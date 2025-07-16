لميس الحديدي.. مسيرة إعلامية بدأت من قرية طحلة.. «سي بي سي» التجربة الأطول في رحلتها.. الحج الافتراضي «أبرز الأزمات».. وهذه كواليس صراعها مع السرطان

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عدم تجديد تعاقدها مع الإعلامية لميس الحديدي، بعد خمس سنوات من التعاون، حيث كانت لميس الحديدي تقدم برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON.

ودامت رحلة الإعلامية لميس الحديدي مع قناة “ON” خمس سنوات من خلال تقديم برنامج كلمة أخيرة والذي تناولت فيه قضايا مختلفة متنوعة ولاقى إقبالا جماهيريا كبيرا.

نشأة لميس الحديدي بـ“طحلة” ودور والدها بحياتها

وسبق وأن كشفت الإعلامية لميس الحديدي عن تفاصيل خاصة بحياتها الشخصية حيث أكدت أنها فخورة بأصولها الريفية، وأن والدها ينحدر من قرية “طحلة” بمحافظة القليوبية.

وقالت الإعلامية لميس الحديدي في أحد البرامج أن والدها من أصل ريفي بينما والدتها لم تكن من نفس القرية بل تنتمي لأسرة مؤسسي بنك مصر ضمن الأصول التي جرى تأميمها، موضحة أن أمنية عائلتها كانت إنجاب أبناء من “الذكور” لأن أعمامها جميعهم أنجبوا فتيات.

وذكرت الحديدي أنه برغم وجود شقيقها الذي يصغرها بخمس أعوام لمساندتها إلا أن والدها كان شخصية استثنائية في حياتها، موضحة أن دوره كان كبيرا ليس فقط في حياتها الشخصية وإنما العملية كذلك، فهو كان يعمل أستاذا للأدب العربي الحديث وهو من قام بتعليمها كيفية نطق اللغة العربية السليمة، وقراءة الشعر، وأوضحت أنها هربت من الواقع عند مرضه وقالت: "عندما رحل شعرت أن ظهري انكسر مهما كان الرجال في حياتك يظل الأب هو الأب”.

بدايات لميس الحديدي بالإعلام

رحلة "لميس" مع التليفزيون مليئة بالنجاحات والبصمات، ففي التليفزيون المصري حظيت برامجها بانتشار واسع، ابتداء من "كرسي في الكلوب" عام 2005، وانتهاء بـ "من قلب مصر" عام 2010.

قبل أن تنتقل "لميس" إلى "ماسبيرو" كانت خاضت عدة تجارب عربية ناجحة أيضًا، وكانت البداية من خلال محطة "MBC" التي التحقت بها في سن الخامسة والعشرين كمراسلة للمحطة السعودية في القاهرة، ومن قبلها كانت عملت بقناة "NBC" الأمريكية أيضا، ونيويورك تايمز، الجزيرة، CNBC، والعربية، وشاركت في تأسيس جريدة "العالم اليوم" المتخصصة في ريادة الأعمال، وعملت كرئيسة تحرير لنسختها الأسبوعية.

التجربة الأطول في مشوار "الحديدي" كانت بين أروقة قنوات "CBC" التي انطلقت في يوليو 2011، واستمرت سبع سنوات كاملة في "CBC" وكانت هي الاسم الأبرز في المحطة وعنوانها الرئيسي من خلال برنامج "هنا العاصمة".

وفي سجلات "الحديدي" العديد من الانفرادات واللقاءات والتغطيات الميدانية التي تفخر بها، ففي عام 2008 العام الذي شنت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها على قطاع غزة كانت "لميس" قد غادرت لتغطية الأحداث من هناك، ولديها أيضا سلسلة حوارات استثنائية واحدة منها مع هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية الأسبق، وحوار مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وآخر مع وزير الخارجية البريطانية السابق توني بلير، ومجموعة حوارات لها منزلة خاصة جدا مع "الأستاذ" محمد حسنين هيكل اختصها بها في "هنا العاصمة" قبل رحيله.

لعامين متتاليين اختيرت لميس الحديدي من قبل ضمن قائمة الـ 100 شخصية الأكثر تأثيرا في العالم العربي.

أزمات في حياة لميس الحديدي

وتعرضت لميس الحديدي خلال مسيرتها الإعلامية للعديد من الأزمات والجدل، ومن أبرزها الانتقادات المتعلقة بفترة ما قبل 2011، حيث واجهت لميس الحديدي انتقادات بسبب عملها في وسائل إعلامية كانت تعتبر مقربة من نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، خاصة خلال حملته الانتخابية عام 2005، ورغم دفاعها عن هذا الدور، إلا أن هذه الفترة ظلت نقطة خلافية في مسيرتها.

وفي عام 2023، أثارت لميس الحديدي جدلًا واسعًا بعد تناولها لفكرة "الحج الافتراضي" في برنامجها "كلمة أخيرة"، واجهت انتقادات حادة من الجمهور ومنصات التواصل الاجتماعي، واتهمها البعض بالتشكيك في الشعائر الدينية، رغم دفاعها بأنها كانت تهدف لفتح نقاش فلسفي حول الموضوع.

حرب لميس الحديدي ضد السرطان

وأكدت لميس الحديدي خلال لقائها ببرنامج "منا وفينا" الذي تقدمه هبة حيدري بقناة "المشهد" أنها قامت بإخفاء إصابتها بالسرطان، مضيفة "لأن مش لازم الناس تعرف، المرض جالي من 10 سنين تقريبا والوجع يخصني وبخاف حد يقول بتاجر بحاجة، الوجع يخصني وأنا أخفيته عن ابني لحد لما كبر لأنه كان وقتها في ثانوي".

وتابعت: "لما جالي السرطان استخبيت وأنا عندي زرار جوايا اسمه زرار الدليت، بادوس على أي حاجة بحب أنساها، ولو حد ضايقني بعد سنة بانسى وأسامحه ومش بفتكر هو عمل معايا ايه، هو زرار مسح ونسيان بيعمل جوايا تسامح ونفس لأن لو معملتش مسح للوجع مش هكمل".

ولفتت الحديدي: "لما عرفت إني مريضة بالسرطان قلت كابوس وهيعدي والحمد لله لو ربنا أعطاني نعمة في حياتي غير ابني فهو أخذ بإيدي، واللي وقف معايا في فترة المرض أمي وعمرو أديب وأصحابي وعائلتي القريبين أوي، محدش كان يعرف".

وقالت لميس الحديدي باكية: "أنا مش بحب أتكلم عن إصابتي بمرض السرطان لأني بقول أنا مين، أنا مبحسش حد مهم أوي إن الناس تعرف حكاياته، لأن الناس عندها مشاكلها وحكاياتها، أمي كانت بتدعيلي وعمرو أديب وأصحابي وأولاد عمي كانوا بيجوا جلسة الكيماوي بيعلموا ليا حفلة وأنا في عالم تاني وفي اليوم التاني كنت أروح أسجل مع الأستاذ هيكل وهو كان عارف بمرضي لأن هو اللي جابلي الدكتور وأسرته كانت زي عيلتي، أستاذ هيكل كان أبويا التاني في فترة وهو اللي سندني ولما كنت بقع يمسك أيدي ويقولي يلا هتبقى كويسة وهنسجل الحلقات بتاعتنا، ومغبتش ولا يوم عن حلقاتي وهي دي الطاقة اللي كانت جوايا قومي وربنا هينصرك وربنا نصرني وحماني".

واختتمت لميس الحديدي:"أهم درس اتعلمته خلال إصابتي بالسرطان إن لكل ست لازم لها الكشف الدوري واللى حماني وربنا أنقذني إني اكتشفت المرض بدري وكنت بعمل فحص عادي، وده درس اتعلمته".

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