الأربعاء 16 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

المتحدة تعلن عدم تجديد التعاقد مع الإعلامية لميس الحديدي

لميس الحديدي، فيتو
لميس الحديدي، فيتو

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عدم تجديد التعاقد مع الإعلامية لميس الحديدي لفترة جديدة بعد خمس سنوات من العمل معًا.

وقالت المتحدة في بيان لها: “بعد مسيرة امتدت لخمس سنوات متتالية، تم الاتفاق بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ولميس الحديدى على عدم تجديد التعاقد لفترة قادمة، وتتمنى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للميس الحديدى دوام التوفيق والرقى والتقدم والازدهار".

وفى نفس  السياق، قدمت لميس الحديدى الشكر للشركة المتحدة للخدمات الاعلامية على الخمس سنوات التي عملت فيها مع الشركة.

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المتحدة للخدمات الأعلامية الاعلامية لميس الحديدي لميس الحديدي المتحدة

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