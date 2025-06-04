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ثقافة وفنون

لميس الحديدي تبكي على الهواء حزنا على رحيل الفنانة سميحة أيوب (فيديو)

لميس الحديدي، فيتو
لميس الحديدي، فيتو

سميحة أيوب، بكت الإعلامية لميس الحديدي، على الهواء، حزنًا على رحيل سيدة المسرح العربي الفنانة الكبيرة سميحة أيوب.

 

بكاء لميس الحديدي حزنا على رحيل سميحة أيوب

ولم تتمالك الإعلامية لميس الحديدي نفسها، ولم تتمكن من حبس دموعها بعد عرض آخر حوار أجرته مع سيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب في نوفمبر 2021، التي رحلت في هدوء صباح أمس.

 

وقالت لميس الحديدي: "عرفت الأستاذة سميحة أيوب، أنا بقيت صعبة ومش بعرف أمسك نفسي، ودموعي بتسبقني".

 

زيارة لميس الحديدي لسميحة أيوب

وتابعت خلال برنامج كلمة أخيرة على قناة ON: "لأني عرفت القديرة سميحة أيوب في فترة ما، عندما كنت صغيرة، وكنت بروح أتعلم من الأستاذ سعد الدين وهبة في بيتهم في الزمالك، في هذه المكتبة الضخمة وهو المكان الذي يستطيع أي صحفي صغير أن يجلس فيه أمام الأستاذ سعد الدين وهبة وأمام الأستاذة سميحة أيوب".
 

وأكملت: "هذا واحد من الحوارات العديدة التي أجريتها معها خلال مسيرتها الفنية. كانت سيدة لها كلمة، وعلمتنا جميعًا ما معنى الكلمة".


واختتمت: "رحلت، لكن تركت وراءها إرثًا فنيًّا زاخرًا، واسمًا لا ينحني ولم ينحَنِ لا أمام الزمن ولا الحداثة ولا العواصف، حتى يبقى اسم سميحة أيوب مخلدًا في زمن ربما لا يعرف هذه القيمة".

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