أول تعليق من لميس الحديدي بعد عدم تجديد تعاقدها مع المتحدة

علقت الإعلامية لميس الحديدي على قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عدم تجديد التعاقد لفترة جديدة بعد خمس سنوات من العمل معًا.

إنهاء تعاقد لميس الحديدي

وقالت الحديدي: أنهي سنوات العمل مع المتحدة، فخورة بما قدمت من عمل مهني، حاولت أن أقدم خلاله -قدر استطاعتي- ما يليق بالجمهور المصري .. أشكر فريق العمل العظيم الذي رافقني في مسيرتي الصحفية الطويلة على مختلف الشاشات المصرية والعربية وقدم كل ما يقدر من الجهد والمهنية في كل يوم نلتقيكم فيه.

وتابعت لميس الحديدي بـ: أشكر جمهوري العظيم -من اتفقوا ومن اختلفوا معي- على الدعم والمحبة والمساندة والنقد أيضا.. فلكم نعمل ومنكم نتعلم وبكم نستمر. وإلى تجربة صحفية وإعلامية جديدة قريبا بإذن الله.

فيما قد جاء بيان المتحدة: “بعد مسيرة امتدت لخمس سنوات متتالية، تم الاتفاق بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ولميس الحديدي على عدم تجديد التعاقد لفترة قادمة، وتتمنى الشركة المتحدة للخدمات للإعلامية لميس الحديدي دوام التوفيق والرقي والتقدم والازدهار".

وفي نفس السياق، قدمت لميس الحديدي الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على الخمس سنوات التي عملت فيها مع الشركة.

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