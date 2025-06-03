الثلاثاء 03 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

لميس الحديدي تعلن توقف برنامج "كلمة أخيرة" خلال عيد الأضحى

لميس الحديدي؛ فيتو
لميس الحديدي؛ فيتو

أعلنت الإعلامية لميس الحديدي توقف برنامج "كلمة أخيرة" خلال فترة عيد الأضحى المبارك على مدار الأسبوع القادم.


وتابعت خلال حلقة الليلة على قناة ON: "هذه آخر حلقاتنا على الهواء مباشرة قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، وسوف يُعاد في مواعيد الحلقة خلال العيد عدد من الحلقات المميزة.

 

موعد عودة البرنامج

ولفتت الحديدي إلى أن البرنامج يعود على الهواء مباشرة اعتبارًا من السبت الموافق 14 من يونيو القادم.


اختتمت: "كل سنة وأنتم طيبين، نتمنى عيدًا سعيدًا، فتة ولحمة ورقاق، ونتمنى لحجاج بيت الله الحرام حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا، وأن يعودوا بسلامة الله إلى أرض الوطن".

 

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لميس الحديدي الاعلامية لميس الحديدي برنامج كلمة أخيرة مع لميس الحديدي قناة ON

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