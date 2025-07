بعد الإعلان عن جوائز الإيمي، أعمال خالفت توقعات الجمهور ولم تصل لمرحلة الترشح

صدرت ترشيحات جوائز إيمي لعام 2025 مساء أمس الثلاثاء، ومعها قائمة طويلة من النجوم والمسلسلات التي تم استبعادها رسميًا هذا العام، وبينما تصدرت مسلسلات سيفرانس، وذا وايت لوتس، وذا ستوديو، وهاكس القائمة، إلا أن القائمة، التي أعلنها هارفي غيلين وبريندا سونغ، جاءت أيضًا بنتائج صادمة.

ولم يُعثر على أسماء مفضلة لدى الجمهور، بما في ذلك المسلسل الكوري العملاق "Squid Game" على نتفليكس، وإليزابيث موس عن مسلسل "The Handmaid’s Tale"، وغيرهما.

وفيما يلي أكثر 10 مسلسلات صادمة تم تجاهلها في جوائز إيمي هذا العام:

الموسم الثاني من مسلسل Squid Game

كان مسلسل الإثارة الكوري الجنوبي من بطولة لي جونغ جاي ولي بيونغ هون، والذي عُرضت الحلقة الأخيرة من السلسلة هذا العام، من بين أكثر أجزاء السلسلة انتظارًا، خاصةً وأن الموسم الأول حصد ست جوائز في عام 2022. لكن موسمه الثاني، الذي عُرض في ديسمبر 2024، لم يحصل على أي ترشيح، أما شخصية ثانوس المحبوبة (التي يؤديها T.O.P)، والتي حققت نجاحًا باهرًا، فلم تحصل على ترشيح. بالنسبة لبرنامج هيمن على النقاشات الثقافية، كان هذا الاستبعاد مخيبًا للآمال.

ستيف مارتن وسيلينا غوميز

لطالما كان مسلسل هولو الناجح " Only Murders in the Building" من أكثر المسلسلات رواجًا في جوائز إيمي، حيث نادرًا ما يغيب أبطاله عن الترشيحات. ومع ذلك، هذه المرة، رُشّح شورت فقط، بينما استُبعد كل من مارتن وغوميز.

باتريك شوارزنيجر - اللوتس الأبيض

في حين حصد مسلسل "اللوتس الأبيض" على HBO العديد من الترشيحات في تلك الليلة، وحصل معظمها على ترشيح، إلا أن استبعاد باتريك شوارزنيجر وحده كان الصدمة الأكبر. أشاد النقاد بشخصيته، ووصفوه بالقلب العاطفي للموسم. لكن ناخبي جوائز الإيمي لم ينتبهوا لهذه المعلومة.

دييجو لونا - أندور

وحصل مسلسل "أندور"، الذي يحكي قصة الجاسوس المتمرد كاسيان، على ترشيح لجائزة الإيمي، وهو ترشيح مستحق لجائزة أفضل مسلسل درامي، ولكن على عكس التوقعات، لم يحصل النجم الرئيسي، دييغو لونا، على أي ترشيح. باستثناء لونا، تم استبعاد النجمين المشاركين ستيلان سكارسجارد وجينيفيف أوريلي أيضًا، على الرغم من تقديمهما أحد أفضل أدوارهما حتى الآن.

وأشاد النقاد مرارًا وتكرارًا بأداء لونا التمثيلي الرائع في المسلسل المشتق من سلسلة حرب النجوم، لكن جوائز الإيمي لم تكن على قدر التوقعات.

ناتاشا ليون - بوكر فيس

ويمكن القول إن ناتاشا ليون حملت على عاتقها مسؤولية مسلسل بوكر فيس لموسمين. مع ذلك، ورغم ترشيحها العام الماضي، لم تُرشّح هذه المرة. حصد المسلسل ترشيحين، أحدهما لدور سينثيا إيريفو كضيفة شرف متعددة الشخصيات. ومع ذلك، يعتقد المعجبون أن شخصية ليون البوليسية هي جوهر المسلسل.

إليزابيث موس

ويُعد مسلسل The Handmaid’s Tale من المسلسلات المفضلة لدى لجنة تحكيم جوائز إيمي، حيث ترشحت له كل عام تقريبًا. ومع ذلك، في موسمه الأخير، لم يحصل المسلسل إلا على ترشيح واحد، وكان لتشيري جونز كضيفة شرف. موس، التي سبق أن فازت بجائزة إيمي عن دورها الرئيسي في المسلسل، لم تُرشّح إطلاقًا. والأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أنها لم تحصل على ترشيح لجائزة الإخراج أيضًا، على الرغم من أدائها القوي خلف الكاميرا هذا الموسم.

ميلاني لينسكي ومسلسل "السترات الصفراء"

بعد مسيرته في إيمي الرائعة والتي حصد فيها 10 ترشيحات في الموسمين الأول والثاني، بما في ذلك ترشيحات متعددة للينسكي، لم يحصل مسلسل "السترات الصفراء" على أي ترشيح هذا العام. حتى مع موسمه الثالث الأكثر قتامة وتعقيدًا، لم يحصل مسلسل الإثارة والبقاء على أي ترشيح.

بريدجيت إيفرت - Somebody Somewhere

أصبح مسلسل "شخص ما في مكان ما"، بكوميدياه الهادئة والمتميزة، من المسلسلات المفضلة لدى الجماهير على HBO، واختتم مواسمه الثلاثة بإشادة نقدية. حصل جيف هيلر على ترشيح، ولم يُقدّر المسلسل إلا بفضل نصه. لكن بريدجيت إيفرت، الشخصية الرئيسية والعاطفية، لم تُرشّح. وبالنظر إلى أن سحر المسلسل نابع من أدائها الهادئ والواقعي، يصعب تجاهل هذا المسلسل.

كيرا نايتلي - Black Doves

كان هناك الكثير من الضجة حول أداء نايتلي في مسلسل التجسس الشهير على نتفليكس، Black Doves. وكثرت التكهنات بأنها ستتصدر الترشيحات هذا العام. لكن في عامٍ استحوذ فيه مسلسل "الخيول البطيئة" على كل اهتمام الجاسوسية، تم استبعاد مسلسل "Black Doves" تمامًا، لا تمثيل، لا كتابة، لا شيء.

تيد دانسون - رجل من الداخل

تيد ممثل دائم في جوائز إيمي، لكنه لم يحصل على أي ترشيح هذا العام. كما أن مسلسله "رجل من الداخل" لم يُعرَ اهتمامًا كبيرًا. بالنسبة لشخصٍ اعتاد على الجوائز منذ مسلسل "تشيرز"، فإن صمته مُخيّب للآمال.

