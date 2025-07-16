الأربعاء 16 يوليو 2025
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انفوجراف

في الدورة 77 للجائزة.. قائمة المسلسلات الأكثر حصولا على ترشيحات “الإيمي” 2025 (إنفوجراف)

ترشيحات الإيمي، فيتو
ترشيحات الإيمي، فيتو

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الإيمي BEAR الايمي Better Call Saul الايمي

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