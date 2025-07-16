وطفلة أخرى تصارع الموت، وفاة الضحية الخامسة بعد ساعات من وفاة أشقائها الـ 4 بمرض غامض بالمنيا

توفيت منذ قليل الطفلة رحمة نصر، 12 عامًا، خامس ضحايا واقعة وفاة الأشقاء بقرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس بمحافظة المنيا، داخل مستشفى السموم، بعد أيام من تلقيها الرعاية الطبية إثر إصابتها بأعراض غامضة مماثلة لما تعرض له أشقاؤها الأربعة.

وفاة الضحية الخامسة من ضحايا واقعة وفاة الأشقاء بقرية دلجا

وتم نقل جثمان الطفلة إلى مشرحة مستشفى الصدر في المنيا، تحت تصرف جهات التحقيق، تمهيدًا لعرضه على الطب الشرعي واستكمال الإجراءات القانونية، في ظل استمرار الاشتباه الجنائي في الواقعة.

بداية الواقعة حين تحولت أنفاس الأطفال إلى صمت، وامتلأ بيت صغير في قرية دلجا بالحزن والفقد، بعدما فقد أربعة أشقاء حياتهم خلال يومين، بينما لا تزال شقيقتان أخريان لفظت إحداهما أنفاسها الأخيرة قبل دقائق تصارعان الموت في مستشفى المنيا الجامعي.

مأساة إنسانية اهتزت لها محافظة المنيا، وتحوّلت إلى لغز تتنازعه الدموع والتساؤلات والاتهامات.

أطفال قرية دلجا، البلاغ الأول

الساعة لم تكن قد تجاوزت الظهيرة، حين تلقّت غرفة عمليات مديرية أمن المنيا بلاغًا عاجلًا من مستشفى ديرمواس العام، يفيد بوصول 6 أطفال أشقاء، في حالات صحية متدهورة، وسط علامات هلع على وجوه ذويهم، قبل أن تكتمل الإجراءات، كانت ثلاثة من الأرواح الصغيرة قد فارقت الحياة، والرابعة تُنقل إلى العناية المركزة لكنها لم تصمد كثيرا

كل شيء بدأ حين شعر الطفل محمد نصر (9 سنوات) بارتفاع في درجة الحرارة وإعياء شديد، ولم يترك أهله شيئًا للصدفة، فسارعوا به إلى إحدى العيادات الخاصة في القرية، لكن المرض كان أسرع من النجدة، فتوفى قبل أن يصل إلى المستشفى.

بعدها بساعات فقط، كانت شقيقته ريم (11 عامًا) وشقيقه عمر (7 سنوات) يعانيان من الأعراض ذاتها “ حرارة مرتفعة، قيء مفاجئ، هبوط حاد”، ولم يكد الفريق الطبي يحاول إنقاذهما، حتى أُعلنت وفاتهما.

أحمد، الطفل الرابع، دخل في غيبوبة ونُقل إلى العناية المركزة، لكن الموت خطف صوته للأبد.

رحمة وفرحة تصارعان الموت

وسط مشهد مأساوي تتقاصر الكلمات عن وصفه، كانت رحمة وفرحة – الشقيقتان الباقيتان – تنقلان على وجه السرعة إلى مستشفى المنيا الجامعي، بعدما بدأت عليهما نفس الأعراض، وبين الأجهزة الطبية وأنين الانتظار، كانت العائلة تتمسك بآخر خيوط الأمل، عسى أن تنجو إحداهما وتفصح عن سرّ ما جرى.

شائعات.. وبيان رسمي ينفي "الوباء"

ومع تزايد عدد الضحايا من بيت واحد، اجتاحت شائعات عن احتمال وجود التهاب سحائي معدٍ، لكن وزارة الصحة المصرية سارعت بإصدار بيان عاجل نفت فيه وجود أي وباء، مؤكدة خلو الحالات من أي مرض معدٍ، لتفتح بابًا واسعًا أمام التساؤلات بدلًا من أن تغلقه.

التحقيقات تُفتح.. والغموض يتسع

قررت النيابة العامة فتح تحقيق شامل في الواقعة، وأمرت بتشريح الجثامين الأطفال، وسحب عينات، وفحص الظروف المحيطة، كما تم الاستماع إلى أقوال والد الأشقاء الستة وزوجته، وجرى التحفظ على الطفلتين رحمة وفرحة تحت الإشراف الطبي، تحسّبًا لأي تطورات.

لكنّ الغموض يزداد، والقلوب تنقبض مع كل ساعة تمر دون إجابة، في بيتٍ واحد، مات أربعة أشقاء دفعة واحدة.. والشارع المنياوي لا يزال في انتظار الحقيقة، مهما كانت قاسية.

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