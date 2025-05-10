فوائد العنب، يحمي من أمراض القلب والسرطان وألزهايمر

فوائد العنب، العنب من الفاكهة الصيفية الشهيرة التي لها أنواع عديدة وعشاق كثيرون ومذاقه لذيذ ويدخل في صناعة الحلوى والعصائر.

وفوائد العنب، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن العنب من الفاكهة اللذيذة والمحببة لدى الكثير من الأشخاص، وقد كان يزرع منذ آلاف السنين في مناطق متعددة من العالم، لا سيما في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ويتميز العنب بتنوع ألوانه وأشكاله، حيث يوجد العنب الأحمر، الأخضر، والأسود، ويؤكل طازج أو يستخدم في صناعة العصائر، الزبيب، الخل، والنبيذ.

وأضاف السيد، أن ما يجعل العنب أكثر تميزًا هو غناه بالفوائد الصحية، فهو يحتوي على مجموعة واسعة من العناصر الغذائية المهمة ومضادات الأكسدة التي تعزز صحة الجسم وتقيه من العديد من الأمراض.

فوائد العنب للصحة

فوائد العنب للصحة

وتابع، أن من فوائد العنب التي تدفعنا لتناوله في الصيف:

يحتوي العنب على نسبة عالية من مضادات الأكسدة مثل الريسفيراترول، والفلافونويدات، والكاروتينات، وهي مركبات تساهم في حماية الخلايا من التلف الذي تسببه الجذور الحرة، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.

تناول العنب بانتظام يساعد في تحسين صحة القلب، فهو يساهم في خفض ضغط الدم، تقليل مستويات الكوليسترول الضار، وزيادة الكوليسترول الجيد، كما يعمل الريسفيراترول الموجود في العنب الأحمر على تحسين وظيفة الأوعية الدموية وتقليل خطر التجلطات الدموية.

على الرغم من احتوائه على سكريات طبيعية، فإن العنب يعتبر جيد لمرضى السكري عند تناوله باعتدال، بسبب احتوائه على مركبات تساهم في تحسين حساسية الأنسولين وتنظيم مستوى السكر في الدم.

تشير بعض الدراسات إلى أن الريسفيراترول يساعد في تحسين تدفق الدم إلى الدماغ، مما يساهم في تعزيز الوظائف الإدراكية والوقاية من أمراض مثل الزهايمر والخرف.

العنب يحتوي على نسبة جيدة من الألياف، مما يجعله مفيد لصحة الجهاز الهضمي، فهو يساعد في الوقاية من الإمساك وتحسين حركة الأمعاء.

بفضل احتوائه على فيتامين C وعدد من مضادات الأكسدة، يعزز العنب مناعة الجسم ويساعد في مقاومة الالتهابات والأمراض.

العنب يحتوي على مركبات مثل اللوتين والزياكسانثين، التي تعتبر مفيدة لصحة العين وتقلل من خطر الإصابة بمرض التنكس البقعي المرتبط بالتقدم في السن.

نظرا لغناه بالماء والفيتامينات، يسهم العنب في ترطيب الجسم والبشرة، كما أن مضادات الأكسدة فيه تساعد على تأخير علامات الشيخوخة وتحسين مرونة الجلد.

تشير دراسات متعددة إلى أن المركبات الكيميائية النباتية في العنب، خاصة الريسفيراترول، تملك خصائص مضادة للسرطان، حيث تعمل على تثبيط نمو الخلايا السرطانية في بعض أنواع السرطان مثل سرطان الثدي، القولون، والبروستاتا.

العنب فاكهة منخفضة السعرات الحرارية عند تناوله باعتدال، ويحتوي على نسبة عالية من الماء والألياف، مما يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، وبالتالي يمكن أن يساهم في خطط إنقاص الوزن.

شروط تناول العنب

وأوضح الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، أن العنب ليس مجرد فاكهة لذيذة الطعم، بل هو كنز غذائي حقيقي يقدم فوائد صحية متعددة، لكن يجب تناوله باعتدال خاصة لمن يعانون من مشاكل السكر أو يتبعون نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات، ومع ذلك، يبقى العنب خيار جيد لإضافة التنوع والفائدة إلى النظام الغذائي اليومي.

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