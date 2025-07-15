محافظ الشرقية: مبادرة 100 يوم صحة تهدف للوصول إلى مجتمع معافى من الأمراض

أطلق المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية شارة بدء إنطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة والمقامة تحت شعار (من أول يوم معاك) وذلك للعام الثالث على التوالي لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية وتقديم المشورة الصحية بالمجان، وذلك من مركز طبي النحال بمدينة الزقازيق وبحضور الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز الزقازيق وأحمد ضاحي رئيس حي أول والدكتور فادي جلال مدير عام الطب الوقائي، والدكتورة آية عبد الهادي منسق المبادرة الرئاسية، والدكتورة رضوى محمود مديرة إدارة الزقازيق الصحية، والدكتورة دعاء محمد مديرة المركز.

وأكد محافظ الشرقية أن المبادرات التوعوية والصحية التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتطلقها وزارة الصحة تستهدف الوصول إلى مجتمع معافى وخالِ من الأمراض، مؤكدًا على جاهزية المحافظة بمراكزها ومدنها ووحداتها المحلية لإطلاق المرحلة الثالثة من حملة 100 يوم صحة مع توفير كافة أوجه الدعم المادي واللوجيستي لتنفيذ وتحقيق المستهدف من الحملة.

تفقد غرف الفحص

تفقد المحافظ ومرافقوه غرف الفحص التابعة للمبادرة الرئاسية 100 يوم صحة كخدمات تنظيم الأسرة، ومبادرة الألف يوم الذهبية الخاصة بالطفل، وعيادة طب الأسنان، وعيادة السمنة وتعرف على طبيعة العمل والأجهزة المستخدمة وتابع إجراءات الكشف على المواطنين مشيدًا بدور الفرق الطبية والإدارية في إنجاح فعاليات المبادرة الرئاسية على مدار العامين الماضيين.

كما أوصى المحافظ إدارة المركز الطبي والعاملين من أطباء وأطقم تمريض وإداريين بحسن إستقبال المرضى والمترددين عليه ومواصلة بذل الجهد والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى.

الدكتور هانى جميعة وكيل الوزارة

ومن جانبه أوضح الدكتور هاني جميعه وكيل، وزارة الصحة أن فعاليات المبادرة بمحافظة الشرقية تستمر على مدار ١٠٠ يوم متواصلة اعتبارًا من اليوم الثلاثاء وتقدم خدمات جميع المبادرات الرئاسية، والتي تشمل "مبادرة دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومبادرة العناية بصحة الأم والجنين، ومبادرة رعاية كبار السن، وفحص المقبلين على الزواج، وفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، ومبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، وعلاج أمراض سوء التغذية للأطفال، ومبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، وكذلك مبادرة عيون أطفالنا مستقبلنا لطلبة المدارس، وفحص الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة، ودعم الصحة النفسية، ومبادرة القضاء على فيروس سي لطلاب المدارس، إلى جانب تقديم خدمات الصحة العامة من خلال فرق المبادرات الرئاسية الثابتة والمتنقلة، ورفع نسب التغطية بالتطعيمات الروتينية وتكثيف جهود القوافل الطبية والتوعية المجتمعية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن المبادرة هذا العام تتضمن أنشطة جديدة ومستحدثة، من أبرزها "دوري ١٠٠ مليون صحة الرياضي"، والذي من المقرر تنظيمه لأول مرة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، بهدف تعزيز مفهوم الصحة الشاملة والربط بين النشاط البدني والوقاية، ويشمل تنظيم مهرجان رياضي متكامل يتضمن بطولة كرة قدم خماسية،وسباق كراسي متحركة، ومسابقة جري جماعي، ومسابقات رياضية تستهدف الشباب وذوي الهمم، مشيرا الى انه قد خصصت وزارة الصحة الخط الساخن ١٥٣٣٥ لتلقي استفسارات المواطنين حول المبادرة، وتقديم المعلومات اللازمة لتعريفهم بالخدمات المتاحة وأماكن تواجدها، بما يسهم في تسهيل الحصول على الرعاية الصحية الشاملة وتحقيق أهداف المبادرة.

تدريب الفرق الطبية

ولفت وكيل وزارة الصحة إلى أنه تم تدريب الفرق الطبية جيدًا على أعمال المبادرة والتي سيتم من خلالها تكثيف انتشار فرق المبادرات الرئاسية الصحية المختلفة "١٠٠ مليون صحة "، وتكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي، وتقديم كافة الخدمات الصحية من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة،ذلك بجانب تكثيف عمل القوافل الطبية، وأعمال مراقبة الأغذية، وصحة البيئة، وخدمات تنظيم الأسرة، وإجراء المسح الميداني لرفع نسب التغطية للتطعيمات الروتينية بالمنازل، وتطعيم الأطفال المختلفين منهم من عمر يوم وحتى ٥ سنوات، مع التأكيد على ضمان جودة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين بجميع المنشآت الصحية بمحافظة الشرقية.

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