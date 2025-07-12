صحة الشرقية تعلن تنفيذ حملة للتبرع بالدم

أكد الدكتور محمود عبدالعظيم منصور مدير بنك الدم التجميعى بمستشفى فاقوس العام بمحافظة الشرقية، استمرارا لحملات التبرع بالدم والتى يتم تنسيقها من قبل الفريق الطبي ببنك الدم بالمستشفى ومتطوعين بقرى مركز فاقوس، وذلك من المشاركة المجتمعية لأبناء مصرنا المخلصين وحرصًا على إنقاذ الأرواح.

وأضاف أنه تم أمس الجمعة الموافق 11 من يوليو تنفيذ حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم التجميعى بفاقوس وقرية الزاوية الحمراء مركز فاقوس محافظة الشرقية، وذلك للإسهام فى توفير الدم ومشتقاته لمرضى الطوارئ وأمراض الساليثيميا والعمليات الجراحية وبعض الأمراض الوراثية.

تقديم التوعية اللازمة للمتبرعين

وقال عبدالعظيم إنه تم تقديم توعية لكافة المتبرعين عن أهمية وفوائد التبرع بالدم، كما تم تقديم شرح كافي لموانع التبرع، حيث أسفرت الحملة عن رصيد 101 كيس دم لبنك الدم، وقدمت إدارة المستشفى الشكر والتقدير للفريق الطبي ببنك الدم والمشرفين على الحملات.

وذلك بتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والمهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية وبتعليمات من الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، وتحت إشراف الدكتور محمد عرفات مدير عام مستشفى فاقوس العام.

وأشار الدكتور محمود عبدالعظيم إلى أن بنك الدم بمستشفى فاقوس العام هو بنك تجميعي يقدم فصائل الدم ومشتقاته المختلفة على أيد ي نخبة متميزة طبقا لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، وذلك لخدمة المرضى كما أنه يتلقى إشارات من بنوك الدم على مستوى المحافظة لاستكمال الناقص طرفها إذا لزم الأمر.

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