الخميس 01 مايو 2025
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صحة ومرأة

قناع الدقيق لبشرة نظيفة ومفعمة بالنضارة والحيوية

قناع الدقيق
قناع الدقيق

تنظيف البشرة ومسامها من خطوات العناية المهمة لها، لأنه يمنع ظهور حب الشباب والبثور السوداء ما يعزز من جمال البشرة ونضارتها.

وتنظيف البشرة يكون من خلال استخدام الغسول واتباع الوصفات الطبيعية المقشرة للبشرة لتنظيف المسام بعمق.

 

قناع الدقيق لبشرة نظيفة 

 وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع الدقيق لبشرة نظيفة ومفعمة بالنضارة والحيوية.

المكونات:-

ملعقتان كبيرتان من دقيق القمح

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي

ملعقة كبيرة من الزبادي أو الحليب

قطرات من عصير الليمون (اختياري للبشرة الدهنية فقط).

 

طريقة التحضير والاستخدام:

  • امزجي جميع المكونات جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس.
  • نظّفي وجهك جيدًا بالماء الفاتر.
  • ضعي القناع على الوجه والرقبة باستخدام فرشاة أو بأطراف الأصابع.
  • اتركيه لمدة 15-20 دقيقة حتى يجف تمامًا.
  • اشطفي وجهك بالماء الفاتر ثم البارد لغلق المسام.
  • استخدمي القناع مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.
  • يفضل تجربة القناع على جزء صغير من الجلد قبل الاستخدام الكامل لتجنب التحسس.
  • للبشرة الجافة، يمكن استبدال الزبادي بالحليب الكامل أو إضافة القليل من زيت الزيتون.
  • لا يُنصح باستخدام الليمون للبشرة الحساسة.
  • قناع الدقيق هو خيار طبيعي وفعّال للعناية بالبشرة، يمنحك بشرة ناعمة، نضرة وخالية من الشوائب.
  • ومع المداومة على استخدامه، يمكنك ملاحظة تحسن واضح في ملمس ولون بشرتك دون الحاجة إلى مستحضرات كيميائية ضارة.
قناع الدقيق لبشرة نظيفة 
قناع الدقيق لبشرة نظيفة 

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

و للعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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