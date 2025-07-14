أخبار الاقتصاد اليوم،أسباب عدم استقرار أسعار الفراخ في الأسواق، تراجع سعر جرام الذهب مساء اليوم، مواصفات هاتف أوبو رينو Oppo Renno 12 5G، البورصة تربح 17 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة الإثنين

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

أسعار الذهب اليوم ، سجلت أسعار الذهب بالسوق المحلية اليوم الإثنين 14 يوليو 2025 تراجعا ملحوظًا بنحو 10 جنيهات بجميع العيارات وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل الصاغة.

سعر جرام الذهب اليوم بمختلف الأعيرة

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5330 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4670 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، نحو 4000 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 37320 جنيهًا.

حركة البيع والشراء على الذهب

وشهدت أسعار الذهب خلال حركة التعاملات بالفترة السابقة حالة من التضارب والاختلاف في الأسعار بين ما يتم تداوله على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي وما تعلنه الجهات الرسمية أو المتاجر المعتمدة.

تراجعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، بأكثر من دولار، بعد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أميركا ستفرض رسوما جمركية عالية على روسيا، ما لم يتم الاتفاق معها حول وقف الحرب في أوكرانيا.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 72 سنتًا أو 1.02% إلى 69.61 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 99 سنتًا أو 1.45% إلى 67.46 دولار للبرميل.

وأعلن ترامب عن تقديم أسلحة جديدة لأوكرانيا، وهدد بفرض عقوبات على مشتري الصادرات الروسية ما لم توافق روسيا على اتفاق سلام خلال 50 يومًا.

وارتفعت أسعار النفط في وقت سابق من الجلسة، وسط توقعات بفرض واشنطن عقوبات أكثر تشددًا. لكن الأسعار تراجعت مع تقييم المتعاملين لمهلة 50 يومًا.

وقال فيل فلين كبير المحللين في مجموعة برايس فيوتشرز "اعتبر السوق ذلك أمرًا سلبيًا، إذ بدا أن هناك متسعا من الوقت للتفاوض".

وأضاف "الخوف من فرض عقوبات فورية على النفط الروسي أبعد في المستقبل مما توقعه السوق هذا الصباح".

سعر الدولار أمام الجنيه، ترصد “فيتو” آخر تطورات سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي والبنوك الرئيسية، حيث تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بنحو 4 قروش بختام تعاملات اليوم الإثنين 14 يوليو 2025.

يعد الدولار العملة المسيطرة على الاحتياطات النقدية في العالم، والأكثر استخدامًا في المعاملات الدولية، حتى إن دولًا عدة خارج الولايات المتحدة تتخذه كعملة رسمية لها، فيما تحتل “العملة الخضراء” في غيرها مكانة شعبية.

اقرأ التالي: بعد الانخفاض الأخير، آخر تطورات سعر الدولار في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

-49.39 جنيه للشراء.

-49.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر، فيتو

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

-49.41 جنيه للشراء.

-49.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول، فيتو

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

-49.41 جنيه للشراء.

-49.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري، فيتو

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

-49.41 جنيه للشراء.

-49.51جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قطر، فيتو

سعر الدولار اليوم في بنك قطر

-49.41 جنيه للشراء.

-49.51جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي، فيتو

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

-49.41 جنيه للشراء.

-49.51جنيه للبيع.

قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية

وسعر الدولار مؤشر اقتصادي مهم يعكس قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية الأكثر استخدامًا عالميًّا، حيث يتم تحديد السعر الرسمي للدولار في مصر من خلال البنك المركزي المصري بناءً على آليات العرض والطلب في السوق، مع الأخذ في الاعتبار السياسات الاقتصادية والمستجدات العالمي.



سيارات نيسان روج 2027…استعرضت نيسان مواصفات سيارتها نيسان روج 2027، وخيارات محركات كهربائية جديدة، تستقبلك شبكة جريئة باللون الأسود تُحيط بخمسة عناصر إضاءة نهارية سداسية الشكل على كل جانب.

حصلت سيارة نيسان وحدات إل إي دي (LED) الرئيسية بشكل غائر وأعلى، ويُصبح الحافة الأمامية للغطاء أكثر استقامة وتَربُعًا. تتميز الرفارف الأمامية بكونتورات مُجوفة تندمج بسلاسة في الأبواب، ويُنعكس هذا التأثير نحو الخلف، مما يمنح السيارة مظهرًا أكثر قوة.

يُشبه تصميم العمود الخلفي دي-بيلار (D-pillar) في باترول إس يو في (Patrol SUV) الأحدث، بينما تُكرر المصابيح الخلفية إل إي دي الحادة المُلتفة عناصر التصميم من الواجهة الأمامية للحصول على مظهر متوازن ومُتناسق، تُشكل هذه التفاصيل مجتمعة تصميمًا عصريًا وجذابًا

مواصفات محرك سيارات نيسان روج 2027

وستتميز المقصورة بمزيج أكثر دقة من المواد في جميع أنحاءها، كما سيتم تضمين نسخة مُحدّثة من نظام بروبيلوت (ProPILOT) لمساعدة السائق من نيسان، بخيارات هجينة وبينما سيُحافظ محرك الاحتراق الداخلي التقليدي للطراز الحالي، ستنضم إليه تقنية إي-باور (e-Power) الهجينة المُبتكرة من نيسان، والتي ستُقدم لأول مرة في الولايات المتحدة. على عكس الهجين التقليدي، يُستخدم نظام إي-باور من الجيل الثالث محرك بنزين توربيني بسعة 1.5 لتر بشكل أساسي كمولد لشحن بطارية بينما يدفع محرك كهربائي العجلات وحده.

عند السرعات المنخفضة، سيعمل نظام الدفع الرباعي ثنائي المحرك بالكامل على الطاقة الكهربائية، وعند الأحمال العالية، يعمل المحرك فقط لإنتاج الكهرباء، مما يُوفر تجربة تُشبه إلى حد كبير السيارة الكهربائية بالكامل، تُقدم هذه التقنية كفاءة في استهلاك الوقود وتُقلل الانبعاثات،

يبحث الكثير من المستخدمين عبر الإنترنت فى مصر عن سعر ومواصفات هاتف أوبو OPPO Reno12 5G المستخدم للذكاء الاصطناعي التوليدي ضمن سلسلة OPPO Reno وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات هاتف أوبو.

يأتى هاتف أوبو فى إطار مصنوع من سبيكة عالية القوة للحماية من السقوط والضغط والمياه ومدعوم بمنصة MediaTek Dimensity 7300-Energy وتقنية الشحن فائق السرعة OPPO 80W SUPERVOOCTM.

ويأتى الهاتف بخاصية AI Eraser 2.0 المطورة، يمكن للمستخدمين إزالة أي أشخاص أو أشياء غير مرغوب فيها من الصور بضغطة بسيطة كما يُعزز الهاتف الصور الجماعية من خلال خاصية AI Clear Face، التي تستعيد التفاصيل لكل شخص في الصورة، وخاصية AI Best Face، التي يُمكن أن تفتح العيون المغلقة أثناء التصوير ولدعم التعبير والإبداعات لدى المستخدمين، تتيح خاصية AI Studio تحويل صورهم إلى صور رمزية رقمية " avatars" أو أنماط فنية.

ويحتوي Reno12 على AI Toolbox، المبني على نموذج Google Gemini، الذي يقترح أدوات الذكاء الاصطناعي على نحو مميز بناءً على محتوى الشاشة.

كما تتوفر أداة AI Recording Summary التي تستخرج وتنظم المعلومات الرئيسية من التسجيلات الصوتية لتحسين عملية تدوين الملاحظات بسهولة ودقة.

وتم تصميم اللوحة الخلفية الزجاجية لهذا الطراز باستخدام تقنية OPPO’s Fluid Ripple Texture، ويأتي OPPO Reno12 5G بشاشة AMOLED مُنحنية ثلاثية الأبعاد مقاس 6.7 بوصة و120 هرتز، قادرة على عرض ما يصل إلى 1.07 مليار لون، مع توفير حماية للعين من الضوء الأزرق على مستوى الأجهزة. بالإضافة إلى ذلك، مع تقنية Splash Touch لضمان عمل الشاشة على نحو صحيح حتى عندما تكون الشاشة أو يد المستخدم مبللة.

ويأتى هاتف أوبو OPPO Reno12 5G بمستشعر Sony LYT-600، الذي يوفر تركيزًا أوتوماتيكيًا متعدد الاتجاهات على مستوى البيكسل الكامل ونظام تثبيت الصورة البصري (OIS)، مما يضمن تركيزًا أسرع وأكثر استقرارًا للحصول على لقطات أوضح.

ويحتوي الهاتف على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع OIS وكاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل مع تركيز تلقائي وتتيح تقنية Flash Snapshot المحسّنة ضبط تعرض الكاميرا للضوء بشكل أسرع، مما يلتقط تأثيرات إضاءة أكثر واقعية وألوان بشرة طبيعية.

بالإضافة إلى ذلك، تدعم الكاميرات الخلفية والأمامية تصوير الفيديو بدقة 4K Ultra HD، مما يُوفر جودة فيديو مذهلة بدقة أعلى بأربع مرات من دقة 1080 بكسل.

ويأتى الهاتف كأول هاتف ذكي بمنصة MediaTek Dimensity 7300-Energy المخصصة، تتضمن هذه المنصة معالج ثمانى النواة، مُقسمة بالتساوي بين A78 للأداء وA55 للكفاءة، مدعومة بأحدث محرك ColorOS Trinity.





ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي بختام تعاملات اليوم الإثنين، وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.382 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.04% ليغلق عند مستوى 33727 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.82% ليغلق عند مستوى 41890 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 15150 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 10196 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 13787 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 3483 نقطة.





سعر الفراخ اليوم، سجلت أسعار الدواجن خلال الفترة الماضية حالة من عدم الاستقرار، مسجلة انخفاضات وارتفاعات يومية، فما هي أسباب حالة التذبذب وعدم الاستقرار في أسعار الفراخ في السوق المحلية؟

وقال الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة؛ إن أسباب حالة التذبذب في سعر الدواجن يرجع إلى الاحتكام إلى قاعدة العرض والطلب في تحديد السعر.

وأوضح «السيد» لـ «فيتو» أن السماسرة يحددون أسعار الدواجن في المناطق حسب الكميات المطروحة من المزارع وطلبات الشراء عليها، وعندما يزيد المعروض من الدواجن مع تناسب طلبات الشراء يقوم بخفض السعر والعكس، ولأسف هذا خطأ جسيم بأن يكون هناك مجموعة من السماسرة يتحكمون في صناعة بحجم الثروة الداجنة.

وأضاف أن قطاع الثروة الداجنة في مصر يعاني من أزمة تسعير، ولا تعرف حتى الآن ما هي الأسباب التي تمنع المسئولين من تحديد الآلية المنضبطة لتحديد سعر الدواجن، أو أسباب عدم استجابتهم لمطالب عودة بورصة الدواجن للعمل.

وأشار إلى أن حل أزمة تسعير الدواجن والبيض، من شأنها جذب استثمارات جديدة، لأن استقرار السوق وتحديد سعر عادل مبني على تكلفة الإنتاج وهامش ربح يشجع المستثمرين على الدخول في منظومة الثروة الداجنة.

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