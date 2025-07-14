مواصفات سيارات نيسان روج 2027

سيارات نيسان روج 2027…استعرضت نيسان مواصفات سيارتها نيسان روج 2027، وخيارات محركات كهربائية جديدة، تستقبلك شبكة جريئة باللون الأسود تُحيط بخمسة عناصر إضاءة نهارية سداسية الشكل على كل جانب.

حصلت سيارة نيسان وحدات إل إي دي (LED) الرئيسية بشكل غائر وأعلى، ويُصبح الحافة الأمامية للغطاء أكثر استقامة وتَربُعًا. تتميز الرفارف الأمامية بكونتورات مُجوفة تندمج بسلاسة في الأبواب، ويُنعكس هذا التأثير نحو الخلف، مما يمنح السيارة مظهرًا أكثر قوة.

يُشبه تصميم العمود الخلفي دي-بيلار (D-pillar) في باترول إس يو في (Patrol SUV) الأحدث، بينما تُكرر المصابيح الخلفية إل إي دي الحادة المُلتفة عناصر التصميم من الواجهة الأمامية للحصول على مظهر متوازن ومُتناسق، تُشكل هذه التفاصيل مجتمعة تصميمًا عصريًا وجذابًا

مواصفات محرك سيارات نيسان روج 2027



وستتميز المقصورة بمزيج أكثر دقة من المواد في جميع أنحاءها، كما سيتم تضمين نسخة مُحدّثة من نظام بروبيلوت (ProPILOT) لمساعدة السائق من نيسان، بخيارات هجينة وبينما سيُحافظ محرك الاحتراق الداخلي التقليدي للطراز الحالي، ستنضم إليه تقنية إي-باور (e-Power) الهجينة المُبتكرة من نيسان، والتي ستُقدم لأول مرة في الولايات المتحدة. على عكس الهجين التقليدي، يُستخدم نظام إي-باور من الجيل الثالث محرك بنزين توربيني بسعة 1.5 لتر بشكل أساسي كمولد لشحن بطارية بينما يدفع محرك كهربائي العجلات وحده.

عند السرعات المنخفضة، سيعمل نظام الدفع الرباعي ثنائي المحرك بالكامل على الطاقة الكهربائية، وعند الأحمال العالية، يعمل المحرك فقط لإنتاج الكهرباء، مما يُوفر تجربة تُشبه إلى حد كبير السيارة الكهربائية بالكامل، تُقدم هذه التقنية كفاءة في استهلاك الوقود وتُقلل الانبعاثات،

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