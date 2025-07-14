أسعار الدواجن اليوم الإثنين 14-7-2025 في محافظة الفيوم

سجلت أسواق الفيوم، استقرارا في أسعار الفراخ البيضاء، إنتاج المزارع، اليوم الإثنين، وتراوحت الأسعار ما بين 65 و75 جنيها للكيلو فراخ بيضاء، بينما تراوحت أسعار الفراخ البيضاء تربية بيتي ما بين 60 و70 جنيها للكيلو، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات ما بين 60 و70 جنيها للكيلو.

أما الفراخ البيضاء الحشو فقد بلغ سعر الواحدة 90 جنيها، وتراوحت أسعار الفراخ البلدى ما بين 100 و120 جنيها، وأسعار البط المولر ما بين 85، و95 جنيها للكيلو، والبط المولى تربية بيتي 85 جنيها، والبط الفرنساوي الأبيض ما بين 80 و85 جنيها، والبط البلدي هجين ما بين 120 و130 جنيها، والبط البلدي الحر تربية بيتي 135 إلى 140 جنيها، وسعر كيلو الأرنب البلدي 100 جنيه، والبط المسكوفي 150 جنيها، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي ما بين 160 و180 جنيها.

أسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم

أما أسعار مشتقات الدواجن فقد بلغ سعر كيلو البانيه 175 و 185 جنيها ، وفي السوبر ماركت 195 جنيه، وكيلو الأوراك ما بين 75 و80 جنيها، وكيلو كبد وقوانص 80 جنيها، كيلو صدور بالعظم 135 جنيها، كيلو الدبابيس 135 جنيها، كيلو شيش طاووق 160 جنيها، كيلو حمام كداب 115 جنيه، كيلو الدبابيس 110 جنيها، كيلو كبدة صافي 115 جنيها، كيلو بانيه استربس صوابع 180 جنيها، كيلو بانيه شاورما مكعبات 180 جنيها، كيلو شاورما ديبورية 100 جنيها، كيلو بانيه مخلى صدور سليمة 180 جنيها، كيلو الأجنحة 50 جنيها، كيلو الهياكل 30 جنيها.

مبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الرابعة لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم، وتطبق اسعار المبادرة يوم الخميس من كل أسبوع، ويصل سعر الكيلو إلى 340 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة على أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي أبشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد من مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي أبشواي الفيوم.

يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القرى والمراكز الأخرى تتراوح ما بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز على حدة، فالقرى التي بها عدد كبير من المربين ينخفض فيها السعر عن باقي القرى.

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