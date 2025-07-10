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اقتصاد

ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من تداعيات رسوم ترامب الجمركية

أسعار النفط اليوم،
أسعار النفط اليوم، فيتو

ارتفعت أسعار النفط بصورة طفيفة خلال تعاملات اليوم الخميس، وسط ترقب لتداعيات أحدث سلسلة من الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على مستويات الطلب.

ارتفاع أسعار النفط

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.1% إلى 70.28 دولار للبرميل، كما صعدت عقود الخام الأمريكي بأقل من 0.1% مسجلة 68.42 دولار للبرميل.

فرض رسوم على أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية

وهدد ترامب أمس الأربعاء، أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، بفرض رسوم جمركية 50% على صادراتها للولايات المتحدة، وذلك بعد خلاف علني مع نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

كما أعلن ترامب رسوما جمركية تتعلق بالنحاس، وأرسلت إدارته رسائل بشأن الرسوم الجمركية إلى الفلبين والعراق وغيرهما، لتضاف هذه الرسائل إلى أكثر من عشر رسائل صدرت في وقت سابق من الأسبوع لدول من بينها الشريكين التجاريين الكبيرين كوريا الجنوبية واليابان.

وتزامنًا مع القلق إزاء الضغوط التضخمية الناجمة عن رسوم ترامب، أظهر محضر أحدث اجتماع للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي والذي نشر أمس الأربعاء، أن قلة فقط من صناع السياسات بالبنك قالوا في الاجتماع الذي عقد يومي 17 و18 يونيو، إنهم يعتقدون بإمكانية خفض الفائدة هذا الشهر، وعادة ما تزيد معدلات الفائدة المرتفعة من تكلفة الاقتراض وتقلل الطلب على النفط.

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انخفاض أسعار النفط بفعل مؤشرات على ضعف الطلب الأمريكي

في الوقت نفسه، تلقت الأسعار بعض الدعم من ارتفاع مخزونات النفط الخام في أمريكا في وقت انخفضت فيه مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء، ووفقا للإدارة، فقد ارتفع الطلب على البنزين 6% إلى 9.2 مليون برميل يوميًا الأسبوع الماضي.

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