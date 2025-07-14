أخبار الحوادث اليوم، ضبط تشكيل عصابي للنصب الإلكتروني على المواطنين عبر "VSA"، إحالة 20 متهمًا في قضية منصة “FBC” إلى محكمة الجنايات، فيديو يقود لضبط عصابة مخدرات بشبرا

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من ضبط عدد من قائدي السيارات للسير عكس الاتجاه على الطريق الدائري الأوسطي بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة، مما عرّض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن اعتداء شخصين على 3 سيدات بالضرب بالدقهلية.

أصدرت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، حكمها بالإعدام شنقًا لثلاثة متهمين، والسجن المؤبد لاثنين آخرين، مع براءة متهمَين اثنين، في واقعة قتل سائق عمدًا مع سبق الإصرار باستخدام سلاح ناري، وذلك على خلفية خلافات سابقة بين عائلة المجني عليه والمتهمين.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من ضبط تشكيل عصابي مكوّن من 23 متهمًا، تخصص في النصب على المواطنين عبر منصة إلكترونية وهمية باسم "VSA"، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتحقيق أرباح وهمية.

قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل جلسة محاكمة 22 متهمًا في خلية إرهابية بالقاهرة الجديدة، بينهم 18 متهمًا محبوسا و4 هاربين والمعروفة إعلاميًّا بـ "خلية القاهرة الجديدة الإرهابية" لجلسة 13 أكتوبر المقبل

أمرت النيابة العامة بإحالة عشرين متهمًا إلى محكمة الجنايات الاقتصادية، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من ارتكاب جريمة الاستيلاء على أموال المواطنين عبر منصة “FBC” الإلكترونية.



حددت محكمة أسرة النزهة 2 أغسطس المقبل، لنظر الدعوى المقامة من اللاعب السابق إبراهيم سعيد يطالب فيها بضم حضانة بناته من طليقته إليه، بعد تجاوزهن السن القانونية للحضانة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين متهمين بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة إبراهيم بك – شبرا الخيمة، وذلك بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر ممارسات إجرامية مرتبطة بترويج المخدرات.





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