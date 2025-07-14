الإثنين 14 يوليو 2025
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ملفات وحوارات

أخبار الحوادث اليوم، ضبط تشكيل عصابي للنصب الإلكتروني على المواطنين عبر "VSA"، إحالة 20 متهمًا في قضية منصة “FBC” إلى محكمة الجنايات، فيديو يقود لضبط عصابة مخدرات بشبرا

أخبار الحوادث اليوم،
أخبار الحوادث اليوم،

 

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

ضبط عدد من سائقي السيارات للسير عكس الاتجاه بـ الدائري الأوسطي

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من ضبط عدد من قائدي السيارات للسير عكس الاتجاه على الطريق الدائري الأوسطي بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة، مما عرّض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

الداخلية تكشف ملابسات فيديو اعتداء شخصين على 3 سيدات بالضرب بالدقهلية

كشفت  أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن اعتداء شخصين على 3 سيدات بالضرب بالدقهلية.

الإعدام لثلاثة متهمين والمؤبد لاثنين آخرين في جريمة قتل سائق بالخانكة

أصدرت  محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، حكمها بالإعدام شنقًا لثلاثة متهمين، والسجن المؤبد لاثنين آخرين، مع براءة متهمَين اثنين، في واقعة قتل سائق عمدًا مع سبق الإصرار باستخدام سلاح ناري، وذلك على خلفية خلافات سابقة بين عائلة المجني عليه والمتهمين.

الداخلية تضبط تشكيلًا عصابيًا للنصب الإلكتروني على المواطنين عبر منصة وهمية

 تمكنت  الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من ضبط تشكيل عصابي مكوّن من 23 متهمًا، تخصص في النصب على المواطنين عبر منصة إلكترونية وهمية باسم "VSA"، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتحقيق أرباح وهمية.

تأجيل محاكمة 22 متهمًا بخلية القاهرة الجديدة الإرهابية

قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل جلسة محاكمة 22 متهمًا في خلية إرهابية بالقاهرة الجديدة، بينهم 18 متهمًا محبوسا و4 هاربين والمعروفة إعلاميًّا بـ "خلية القاهرة الجديدة الإرهابية" لجلسة 13 أكتوبر المقبل

نص أمر إحالة 20 متهمًا في قضية منصة “FBC” إلى محكمة الجنايات الاقتصادية

أمرت النيابة العامة بإحالة عشرين متهمًا إلى محكمة الجنايات الاقتصادية، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من ارتكاب جريمة الاستيلاء على أموال المواطنين عبر منصة “FBC” الإلكترونية.

نظر دعوى إبراهيم سعيد لضم حضانة بناته 2 أغسطس


 حددت محكمة أسرة النزهة 2 أغسطس المقبل، لنظر الدعوى المقامة من اللاعب السابق إبراهيم سعيد يطالب فيها بضم حضانة بناته من طليقته إليه، بعد تجاوزهن السن القانونية للحضانة. 

الداخلية تضبط عنصرين إجراميين بعد تداول فيديو يوثق اتجارهما في المخدرات بشبرا الخيمة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين متهمين بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة إبراهيم بك – شبرا الخيمة، وذلك بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر ممارسات إجرامية مرتبطة بترويج المخدرات.


 

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