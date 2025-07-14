الداخلية تضبط شخصًا دفع كلبًا تجاه مواطن بهدف المزاح والتربح عبر مواقع التواصل بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخص ظهر في مقطع فيديو وهو يدفع كلبًا تجاه أحد الأشخاص في مشهد أثار استهجانًا واسعًا من المواطنين، وتم تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل.

الفيديو أظهر قيام المتهم بدفع كلب تجاه أحد الأشخاص بطريقة مفاجئة، ما تسبب في تخويفه، في محافظة الدقهلية.

بالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه مالك محل أحذية – مقيم بالمحافظة.

وبمواجهته، أقر المتهم بقيامه بالفعل بقصد المزاح وتصوير الواقعة ونشرها على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي بهدف جذب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

كما تم استدعاء المجني عليه، الذي أكد صحة الواقعة وأفاد بعدم رغبته في اتخاذ إجراءات قانونية ضد المتهم، لكون الأمر تم بينهما على سبيل المزاح.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وجارٍ عرض الواقعة على النيابة العامة.

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