الإثنين 14 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية تضبط شخصًا دفع كلبًا تجاه مواطن بهدف المزاح والتربح عبر مواقع التواصل بالدقهلية

الداخلية تضبط شخصًا
الداخلية تضبط شخصًا دفع كلبًا تجاه مواطن بهدف المزاح

 تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخص ظهر في مقطع فيديو وهو يدفع كلبًا تجاه أحد الأشخاص في مشهد أثار استهجانًا واسعًا من المواطنين، وتم تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل.

الفيديو أظهر قيام المتهم بدفع كلب تجاه أحد الأشخاص بطريقة مفاجئة، ما تسبب في تخويفه، في محافظة الدقهلية.

بالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه مالك محل أحذية – مقيم بالمحافظة.

ضبط سائق سيارة نقل يسير برعونة بالطريق الدائري تجاه الواحات

الداخلية تكشف ملابسات فيديو فعل خادش على طريق الإسماعيلية وتضبط المتهم

وبمواجهته، أقر المتهم بقيامه بالفعل بقصد المزاح وتصوير الواقعة ونشرها على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي بهدف جذب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

كما تم استدعاء المجني عليه، الذي أكد صحة الواقعة وأفاد بعدم رغبته في اتخاذ إجراءات قانونية ضد المتهم، لكون الأمر تم بينهما على سبيل المزاح.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وجارٍ عرض الواقعة على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجهزة الأمن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية محافظة الدقهلية وزارة الداخلية

مواد متعلقة

ضبط سائق سيارة نقل يسير برعونة بالطريق الدائري تجاه الواحات

الداخلية تكشف ملابسات فيديو فعل خادش على طريق الإسماعيلية وتضبط المتهم

ضبط عدد من سائقي السيارات للسير عكس الاتجاه بـ الدائري الأوسطي

الداخلية تكشف ملابسات فيديو اعتداء شخصين على 3 سيدات بالضرب بالدقهلية

تأجيل إعادة محاكمة 6 متهمين في قضية "خلية العجوزة"

الإعدام لثلاثة متهمين والمؤبد لاثنين آخرين في جريمة قتل سائق بالخانكة

الحكم بإعدام متهمَين والمؤبد لأربعة آخرين في جريمة ثأر بحوش عيسى

جنايات بنها تصدر حكمًا بالمؤبد على متهمين في قضية قتل

الأكثر قراءة

قرارات جمهورية مصيرية ينتظرها المصريون

بين الحياة والموت، توفيق عكاشة يكشف حالة الرئيس الإيراني بعد إصابته في هجوم على طهران

مصر للطيران تعلن شروط حجز تذاكر موسم العمرة، تعرف على الإجراءات المطلوبة

تمهيدا لإعادة تشغيله غدا، كامل الوزير يتلقى تقريرا مفصلا عن موقف الطريق الإقليمى

ترامب: أعتقد أننا سنتوصل لحل بشأن مسألة سد النهضة الإثيوبي

التفاصيل الكاملة لاعتداء مستأجرين على صاحبة منزل ونجلتها بسبب دعوى طرد بالمنصورة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء

الزمالك يعلن رسميًا ضم عمرو ناصر من فاركو لمدة 5 سنوات (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الإثنين 14/ 7/ 2025 في الأسواق

سعر القصدير في السوق اليوم الإثنين

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 14-7-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد الحكم بإعدام المتهم بقتله.. من هو اللواء نبيل فراج قائد عملية تطهير كرداسة؟ (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل التحدث مع الله في السجود يبطل الصلاة؟، رد مفاجئ من أمين الفتوى

محمود الهواري: حماية الأسرة تبدأ بالوعي ومعرفة الحقائق ومواجهة الزيف

تفسير حلم ضرب الثعبان في المنام وعلاقته بتخطي المشاكل والصعوبات

المزيد
الجريدة الرسمية