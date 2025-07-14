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حوادث

الداخلية تكشف ملابسات فيديو اعتداء شخصين على 3 سيدات بالضرب بالدقهلية

المتهمين
المتهمين

كشفت  أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن اعتداء شخصين على 3 سيدات بالضرب بالدقهلية.

حيث تلقى قسم شرطة ثانٍي المنصورة بالدقهلية بلاغا بحدوث مشاجرة بين طرف أول (إحدى السيدات ونجلتيها "مصابات بكدمات بالوجه") طرف ثانٍ (شقيقان "أحدهما مصاب بسحجات بالذراع") مقيمين بدائرة القسم. 

لقيام الطرف الثاني بالاعتداء على الطرف الأول بالسب والضرب بالأيدي وإحداث إصابتهن، أثناء خروجهن من المنزل بسبب تأخر الطرف الثاني فى دفع القيمة الإيجارية لشقة محل سكنهما ملك الطرف الأول.

وتمكن رجال الشرطة من ضبط الطرف الثانى فى حينه، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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أجهزة وزارة الداخلية الداخلية تكشف ملابسات وزارة الداخلية قسم شرطة ثان المنصورة

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