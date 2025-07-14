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حوادث

الحكم بإعدام متهمَين والمؤبد لأربعة آخرين في جريمة ثأر بحوش عيسى

محكمة
محكمة

أصدرت محكمة جنايات دمنهور– الدائرة العاشرة – برئاسة المستشار خالد محمد عبد الله بركات، وعضوية المستشارين نبيل سعد إبراهيم وأحمد حسن حمودة، حكمها في واحدة من القضايا التي هزّت الرأي العام بمحافظة البحيرة

 و قضت المحكمة بالإعدام شنقًا لاثنين من المتهمين، والسجن المؤبد لأربعة آخرين، والسجن المشدد 5 سنوات لمتهمين اثنين، بينما قضت ببراءة متهم آخر، وذلك في واقعة قتل شاب بقرية حوش عيسى أخذًا بالثأر.

إعدام متهمَين والمؤبد لأربعة في جريمة ثأر بحوش عيسى

جاء الحكم بحضور كل من إبراهيم مبارك، مدير نيابة حوش عيسى، وأحمد هشام، وكيل النائب العام، وسكرتارية رمضان مصطفى أحمد.

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كما قررت المحكمة وضع المحكوم عليهم من الرابع إلى التاسع تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد انقضاء مدة العقوبة، وألزمتهم بالمصاريف القضائية، مع مصادرة الدراجة البخارية المستخدمة في الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يونيو من العام الماضي، حين شهد مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة مشاجرة عنيفة بين عائلتين على خلفية خلاف حول أولوية ري الأراضي الزراعية وغرفة صرف مائي، ما أسفر آنذاك عن مقتل أحد الأشخاص.

وفي إطار الثأر، خطط أقارب القتيل للانتقام من شقيق القاتل، حيث تم العثور على جثة المجني عليه تامر محمد مبروك، وبها طعنات متفرقة بأنحاء الجسم. وقد باشرت الأجهزة الأمنية والنيابة العامة التحقيقات التي أفضت إلى ضبط عدد من الجناة، فيما صدرت أحكام غيابية بحق 3 متهمين.

وكانت المحكمة قد قررت في جلستها السابقة إحالة أوراق المتهمَين الأول والثاني إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، وتم النطق بالحكم اليوم بعد موافقة المفتي.

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