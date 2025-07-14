ضبط عدد من سائقي السيارات للسير عكس الاتجاه بـ الدائري الأوسطي

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من ضبط عدد من قائدي السيارات للسير عكس الاتجاه على الطريق الدائري الأوسطي بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة، مما عرّض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

وبمواجهة السائقين المتهمين، أقروا بارتكابهم الواقعة بقصد اختصار الطريق، دون إدراك لخطورة أفعالهم وتأثيرها على السلامة المرورية.

السير عكس الاتجاه بالطريق الدائري الأوسطي

وقامت الأجهزة المعنية بـ: التحفظ على السيارات المستخدمة في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق قائديها.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في رصد كافة المخالفات المرورية والتعامل الحاسم مع كل ما يهدد أمن الطرق وسلامة المواطنين.

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