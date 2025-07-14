الداخلية تكشف ملابسات مقطع فيديو لاعتداء سائق نقل ذكي على سيدتين بالتجمع الأول

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من تحديد وضبط المتهم في واقعة تم تداولها في مقطع فيديو، يظهر تضرر إحدى السيدات من قائد سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكي، بدعوى تعديه عليها وصديقتها بالسب والضرب أثناء استقلالهما السيارة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة.

تفاصيل الواقعة

وبالفحص والتحري، تمكن رجال الشرطة من تحديد السيارة وضبط قائدها، والذي تبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة المرج.

وبمواجهته، أقر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين السيدة القائمة على النشر، زاعمًا تعديه عليها بالسب فقط، نافيًا قيامه بالضرب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

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