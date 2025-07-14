«المستريح الإلكتروني» نصاب جديد خلف الشاشات.. منصات وهمية تستولي على أموال المواطنين.. تجمع ملايين الجنيهات من خلال المحافظ

في زحام عصر التحوّل الرقمي، وانتشار المنصات الإلكترونية التي باتت جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية ظهرت منصات وهمية احترفت النصب والاحتيال تعد المشتركين فيها بأرباح مغرية أو خدمات استثنائية، لكنها في الحقيقة ليست سوى مصائد رقمية.

في هذا التقرير نرصد أكثر هذه المنصات استيلاء على أموال المواطنين

منصة VSA

اليوم الإثنين نجحت الاجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط تشكيل عصابي مكوّن من 23 متهمًا، تخصص في النصب على المواطنين عبر منصة إلكترونية وهمية باسم "VSA"، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتحقيق أرباح وهمية 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

58 مواطن ضحايا المنصة الوهمية

وكانت بلاغات وردت من (58 مواطنًا) بتعرضهم للاحتيال المالي من القائمين على المنصة، والذين استولوا منهم على ما يقارب 2.5 مليون جنيه، بزعم استثمارها في نشاط إلكتروني مقابل أرباح.

وكان أفراد التشكيل أوهموا الضحايا بإمكانية تحقيق أرباح مالية تصاعدية من خلال مشاهدة إعلانات عبر المنصة بعد دفع رسوم عضوية.

تحصيل الأموال بواسطة محافظ إلكترونية و32 مليون حصيلة نشاطهم الإجرامي.

وتم تحصيل الأموال من الضحايا باستخدام محافظ مالية إلكترونية، والترويج للمنصة على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل عمولات.

واستُخدمت أرقام دولية على تطبيق واتس آب للتواصل مع الضحايا، لإضفاء طابع المصداقية على نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف عناصر التشكيل وضبطهم، وبحوزتهم مبالغ مالية كبيرة، ومحافظ إلكترونية وسيارات، وأجهزة محمولة وحواسب، وكميات من شرائح الهواتف

وبلغت القيمة الإجمالية للمضبوطات أكثر من 32 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وحذرت وزارة الداخلية المواطنين من التعامل مع التطبيقات المجهولة أو المنصات غير الموثوقة المنتشرة عبر الإنترنت، والتي تدّعي تحقيق أرباح مالية سريعة، لتجنب الوقوع ضحية لعمليات النصب وفقدان الأموال.

منصة FBC

منصة FBC، مازالت واقعة النصب الكبرى التي تعرض لها عدد كبير من المصريين، من قبل منصة إلكترونية على شبكة الإنترنت تحمل اسم «FBC»، والتي تمكن القائمون عليها من الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة من مدخرات الضحايا بطرق احتيالية مضل ذات صدى كبير.

8 مليون جنيه حصيلة نشاط FBC

وكانت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال تلقت عدة بلاغات من الإدارة العامة لجرائم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن إبلاغ ثلاثمائة وعشرة مواطنين حتى الآن بقيام القائمين على إدارة المنصة والتطبيق الإلكتروني المسمى FBC، بإيهامهم بإمكانية استثمار أموالهم عن طريق الاشتراك في هذه المنصة وإيداع مبالغ مالية بها مقابل تحصلهم على أرباح سريعة، إلا أنهم فوجئوا بتجميد أرصدتهم البالغ مقدارها ثمانية ملايين ومائتان وتسعة عشر ألفًا وأربعمائة وستة وستون جنيهًا، وغلق المنصة وتذرع القائمين عليها بكونها قد تعرضت لهجمة سيبرانية أدت لتوقفها عن العمل، وأنهم قاموا بإبلاغ المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات بذلك، وهو ما نفاه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، حيث تبين صحة قيام القائمين على إدارة المنصة بتلقي وجمع أموال من المواطنين، كما تم تحديد أشخاصهم، والتوصل لبعض أرقام المحافظ الرقمية التي جرى تحويل المبالغ المالية عليها.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المبالغ المالية التي تم تحويلها إلى تلك المحافظ الرقمية، وقامت بتفريغ كافة مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للدعاية للمنصة وإثبات الأشخاص الظاهرين بها.

المتهمون عصابة تتضمن اجانب

وتم ضبط اثني عشر متهمًا مصري الجنسية، ومتهمًا صيني الجنسية، ومتهمة يابانية الجنسية، وتبين كون أربعة متهمين منهم قد سبق ظهورهم بمقاطع الفيديو المشار إليها، فضلًا عن ضبط مبالغ مالية تناهز المليون جنيه مصري، وعدد من الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي المستخدمة في إدارة المنصة، وعدد 1135 شريحة تليفون محمول معدة لتفعيل محافظ إلكترونية لتلقي الأموال.

النيابة تأمر بالتحفظ على أموالهم

وقد أصدرت النيابة العامة قرارًا بحبس المتهمين المضبوطين أربعة أيام احتياطيًا، كما أمرت بالتحفظ على أموالهم، وفحص الأجهزة المضبوطة بمعرفة المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، وكذا فحص رابط الموقع الإلكتروني الخاص بالمنصة، وتكليف جهات الضبط المختصة بضبط باقي المتهمين الهاربين، وجاري استكمال التحقيقات.

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