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حوادث

الإعدام لثلاثة متهمين والمؤبد لاثنين آخرين في جريمة قتل سائق بالخانكة

الإعدام لثلاثة متهمين
الإعدام لثلاثة متهمين والمؤبد لاثنين في جريمة قتل

أصدرت  محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، حكمها بالإعدام شنقًا لثلاثة متهمين، والسجن المؤبد لاثنين آخرين، مع براءة متهمَين اثنين، في واقعة قتل سائق عمدًا مع سبق الإصرار باستخدام سلاح ناري، وذلك على خلفية خلافات سابقة بين عائلة المجني عليه والمتهمين.

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جاء ذلك في القضية رقم 11322 لسنة 2024 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 1050 لسنة 2024 حصر كلي شمال بنها، والمتعلقة بواقعة قتل المجني عليه محمد أحمد محمد حفني الحجار بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين الخمسة الأول تعقبوا المجني عليه وتربصوا له في مكان معلوم مروره فيه، حيث أطلق المتهم الأول أعيرة نارية من سلاح غير مرخص (فرد خرطوش)، فأصابه بطلق ناري في الرأس أودى بحياته، وسط وجود باقي المتهمين معه لدعمه ومؤازرته أثناء تنفيذ الجريمة.

 اتهامات إضافية

إتلاف ممتلكات الغير: حيث أطلقوا الأعيرة النارية على سيارة المجني عليه رقم (ق ل ن 1632)، ما أدى إلى تهديد حياة المواطنين.

حيازة سلاح ناري غير مرخص (فرد خرطوش) وذخائر بدون تصريح قانوني.

وألزمت المحكمة المحكوم عليهم بالمصاريف القضائية، وأمرت بالتحفظ على المضبوطات.

وقعت الجريمة في 19 ديسمبر 2023، إثر تصاعد خلافات قديمة بين عائلة المجني عليه والمتهمين، ما دفع الأخيرين للتخطيط المسبق للجريمة، واستخدام السلاح الناري بشكل متعمد وممنهج، ما يؤكد توافر نية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

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المصاريف القضائية محكمة جنايات بنها محافظة القليوبية مركز شرطة الخانكة محكمة جنايات مركز الخانكة

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