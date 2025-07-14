الداخلية تضبط عنصرين إجراميين بعد تداول فيديو يوثق اتجارهما في المخدرات بشبرا الخيمة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين متهمين بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة إبراهيم بك – شبرا الخيمة، وذلك بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر ممارسات إجرامية مرتبطة بترويج المخدرات.

تفاصيل الواقعة

تضمن الفيديو المتداول الزعم بقيام شخصين بترويج المخدرات في أحد شوارع شبرا الخيمة.

على الفور، باشرت الأجهزة الأمنية فحص الفيديو، وتمكنت من تحديد هوية المتهمين، وتبين أنهما عنصران إجراميان، يقيمان بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.

المضبوطات:

ضبط بحوزتهما وكمية من مخدر "البودر" ومبلغ مالي يُشتبه في كونه من متَحصلات نشاطهما الإجرامي وبمواجهتهما، أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعرض المتهمَين على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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