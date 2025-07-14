مصرع 9 أشخاص في حريق دار مسنين بالولايات المتحدة (فيديو)

لقي 9 أشخاص حتفهم وأصيب 30 على الأقل، في حريق اندلع بدار لرعاية المسنين في منطقة فول ريفر بولاية ماساتشوستس، حسبما أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الإثنين.

وقالت إدارة أجهزة مكافحة الحرائق بالولاية في بيان، إن رجال الإطفاء استجابوا للحريق الذي اندلع في دار مسنين غابريل هاوس في فول ريفر، مساء أمس الأحد.

وتابعت أن "رجال الإطفاء وجدوا أنفسهم أمام دخان كثيف وألسنة لهب في واجهة المبنى فيما كان النزلاء عالقين بداخله".

🚨#BREAKING: A mass casualty incident has been declared after multiple people have been killed and injured in a massive fire at a nursing home assisted living facility

⁰📌#FallRiver | #Massachusetts

⁰At this time Emergency services have declared a mass-casualty incident in Fall… pic.twitter.com/N37QDO41hx — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) July 14, 2025

ويعيش نحو 70 شخصا في الدار، وفقا لتقارير صحفية.

وتمت السيطرة على الحريق صباح الإثنين، وتمكن رجال الإطفاء من الدخول وإنقاذ عدد من النزلاء.

ونقلت صحيفة "بوسطن غلوب" عن جيفري بايكون مدير إدارة الإطفاء في فول ريفر، قوله إن بعض الأشخاص كانوا عالقين من النوافذ عندما وصل فريق الإطفاء.

وقال: "هذه مأساة غير مفهومة السبب بالنسبة للأسر المتضررة ولمجتمع فول ريفر"، وأضاف للصحفيين أن الأمر قيد التحقيق.

وجرى نقل الكثير ممن تم إنقاذهم إلى المستشفيات المحلية والإقليمية وكانوا في حالات مختلفة.

وأفاد البيان بأن 5 من رجال الإطفاء أصيبوا بجروح لا تشكل تهديدا على الحياة.

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