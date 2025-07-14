الإثنين 14 يوليو 2025
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خارج الحدود

مصرع 9 أشخاص في حريق دار مسنين بالولايات المتحدة (فيديو)

حرائق
حرائق

لقي 9 أشخاص حتفهم وأصيب 30 على الأقل، في حريق اندلع بدار لرعاية المسنين في منطقة فول ريفر بولاية ماساتشوستس، حسبما أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الإثنين.

وقالت إدارة أجهزة مكافحة الحرائق بالولاية في بيان، إن رجال الإطفاء استجابوا للحريق الذي اندلع في دار مسنين غابريل هاوس في فول ريفر، مساء أمس الأحد.

وتابعت أن "رجال الإطفاء وجدوا أنفسهم أمام دخان كثيف وألسنة لهب في واجهة المبنى فيما كان النزلاء عالقين بداخله". 

ويعيش نحو 70 شخصا في الدار، وفقا لتقارير صحفية.

وتمت السيطرة على الحريق صباح الإثنين، وتمكن رجال الإطفاء من الدخول وإنقاذ عدد من النزلاء.

ونقلت صحيفة "بوسطن غلوب" عن جيفري بايكون مدير إدارة الإطفاء في فول ريفر، قوله إن بعض الأشخاص كانوا عالقين من النوافذ عندما وصل فريق الإطفاء.

وقال: "هذه مأساة غير مفهومة السبب بالنسبة للأسر المتضررة ولمجتمع فول ريفر"، وأضاف للصحفيين أن الأمر قيد التحقيق.

وجرى نقل الكثير ممن تم إنقاذهم إلى المستشفيات المحلية والإقليمية وكانوا في حالات مختلفة.

وأفاد البيان بأن 5 من رجال الإطفاء أصيبوا بجروح لا تشكل تهديدا على الحياة. 

 

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دار مسنين ريفر السلطات الامريكية رعاية المسنين الحرائق

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