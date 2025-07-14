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خارج الحدود

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة منذ فجر اليوم إلى 28 شهيدا

ضحايا العدوان الإسرائيلي
ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

 أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الإثنين، بارتفاع  حصيلة الشهداء جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على أنحاء متفرقة من القطاع  إلى 28 شهيدا منذ فجر اليوم، بينهم 17 في مدينة غزة ومناطق شمال القطاع.

28 شهيدا في غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسقوط 19 شهيدا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بقطاع غزة منذ فجر اليوم.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وقال مصدر في مستشفى الشفاء: إن 3 شهداء بينهم امرأة راحوا ضحية قصف إسرائيلي قرب الكلية الجامعية جنوبي مدينة غزة.

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وبالأمس الأحد، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن سقوط 139 شهيدا و425 جريحا.

كما أوضحت وزارة الصحة في غزة أن إجمالي الضحايا 58026 شهيدا و138520 جريحا منذ 7 أكتوبر 2023.

12 شهيدا و40 جريحا جراء القصف الإسرائيلي على مفترق السامر

وقال مدير مجمع الشفاء الطبي: أكثر من 12 شهيدا و40 جريحا جراء القصف الإسرائيلي على مفترق السامر وسط مدينة غزة

وتابع أن الدكتور أحمد قنديل الاستشاري في جراحة العظام استشهد في قصف الاحتلال لمفترق السامر وسط مدينة غزة

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