10 فوائد للكركم، أبرزها تنظيم السكر ودعم الجهاز المناعي

فوائد الكركم، يُعد الكركم من التوابل المشهورة في العديد من الثقافات، لا سيما في المطبخ الآسيوي والهندي، حيث يُستخدم منذ آلاف السنين كبهار رئيسي وكمكوّن في الطب التقليدي.

يُستخرج الكركم من جذور نبات "الكركم الطويل" (Curcuma longa)، ويحتوي على مادة فعالة تُعرف باسم "الكركمين"، وهي المسؤولة عن معظم فوائده الصحية والعلاجية، بالإضافة إلى لونه الأصفر الذهبي المميز.



في السنوات الأخيرة، ذاع صيت الكركم، وحاز على اهتمام واسع في الأوساط الطبية والعلمية نظرًا لتعدد فوائده الصحية وخصائصه العلاجية.



أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن الكركم يعد من الكنوز الطبيعية متعددة الفوائد، التي تجمع بين الفعالية والآمان عند الاستخدام المعتدل.

أهم فوائد الكركم لصحة الجسم

الكركم لصحة الجسم

وتستعرض الدكتورة مروة، في السطور التالية، أهم فوائد الكركم لصحة الجسم

أولًا: الخصائص المضادة للالتهابات

يُعتبر الكركمين، المكون الرئيسي في الكركم، من أقوى المواد الطبيعية المضادة للالتهابات. وتفيد الدراسات بأن الالتهاب المزمن يُعدّ سببًا رئيسيًا في العديد من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب، والسكري، والسرطان، وأمراض الأعصاب. يُسهم تناول الكركم بانتظام في خفض مستويات الالتهاب في الجسم، مما قد يساعد في الوقاية من هذه الأمراض أو تخفيف أعراضها.





ثانيًا: مضاد قوي للأكسدة

الكركم غني بمضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الجذور الحرة، وهي جزيئات ضارة تسبب تلف الخلايا وتسهم في الشيخوخة المبكرة والإصابة بالأمراض المزمنة. يعمل الكركمين على تحفيز نشاط الإنزيمات المضادة للأكسدة في الجسم، مما يعزز مناعته الطبيعية ويقلل من الأضرار الناتجة عن الإجهاد التأكسدي.

ثالثًا: تحسين وظائف الدماغ

تشير أبحاث حديثة إلى أن الكركمين يمكن أن يرفع من مستويات هرمون "BDNF"، وهو عامل النمو العصبي المشتق من الدماغ، الذي يلعب دورًا هامًا في نمو الخلايا العصبية وتجديدها. انخفاض هذا الهرمون يرتبط باضطرابات مثل الاكتئاب ومرض الزهايمر. لذا، فإن استخدام الكركم قد يسهم في تحسين وظائف الدماغ، تقوية الذاكرة، وربما الوقاية من الأمراض العصبية المرتبطة بتقدم العمر.

رابعًا: الوقاية من أمراض القلب

يُعتبر الكركم من العناصر المفيدة لصحة القلب، إذ يساعد في تحسين وظائف بطانة الأوعية الدموية، وهي البطانة الداخلية للأوعية التي تنظم ضغط الدم وتجلط الدم. كما أن خصائصه المضادة للالتهابات والأكسدة تسهم في تقليل خطر الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب الأخرى. وهناك دراسات تشير إلى أن الكركمين قد يكون له تأثير مشابه لبعض الأدوية التي تُستخدم لتحسين صحة القلب.

خامسًا: خصائص مضادة للسرطان

أظهرت أبحاث معملية أن الكركمين قد يثبط نمو الخلايا السرطانية، ويمنع انتشارها في بعض الحالات، خصوصًا في سرطانات مثل القولون، والثدي، والبروستاتا، والجلد. كما يُعتقد أن الكركمين يعزز من فاعلية العلاج الكيميائي في بعض الحالات، إلا أن هذه الفوائد لا تزال قيد الدراسة، ويُنصح بعدم الاعتماد عليه كعلاج وحيد للسرطان.

سادسًا: دعم الجهاز الهضمي

الكركم معروف بتأثيره الإيجابي على الجهاز الهضمي، حيث يساعد في تخفيف الانتفاخات والغازات، وتحفيز إنتاج العصارات الصفراوية التي تسهل عملية الهضم. كما يستخدم الكركم في الطب البديل لعلاج مشكلات القولون العصبي وقرحة المعدة. كما أن خصائصه المضادة للالتهابات تساهم في تهدئة التهابات المعدة والأمعاء.

سابعًا: تحسين صحة الجلد

يدخل الكركم في صناعة العديد من مستحضرات التجميل والماسكات الطبيعية نظرًا لفوائده الكبيرة للبشرة.

يساعد في علاج حب الشباب، تفتيح البقع الداكنة، مقاومة التجاعيد، والتقليل من الالتهابات الجلدية مثل الإكزيما والصدفية. كما يمكن استخدامه موضعيًا لعلاج الجروح الطفيفة وتسريع التئامها.

يعمل كمضاد أكسدة قوي، يحمي البشرة من أضرار الجذور الحرة التي تسبب التجاعيد والخطوط الدقيقة.

يُحفّز إنتاج الكولاجين مما يساعد على الحفاظ على نضارة البشرة ومرونتها.

ثامنًا: دعم الجهاز المناعي

يمتلك الكركم تأثيرًا إيجابيًا على الجهاز المناعي، حيث يعزز من قدرة الجسم على مقاومة الأمراض والعدوى. ويمكن أن يكون مفيدًا بشكل خاص خلال فصول الشتاء للوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا. وتُستخدم مشروبات مثل "الحليب الذهبي" (وهو حليب بالكركم) في بعض الثقافات لدعم المناعة ومقاومة الفيروسات.

تاسعًا: تنظيم مستويات السكر في الدم

أظهرت بعض الدراسات أن الكركم قد يساعد في خفض مستويات السكر في الدم وتحسين حساسية الأنسولين، مما يجعله مفيدًا لمرضى السكري من النوع الثاني. ومع ذلك، يجب تناوله بحذر لمن يتناولون أدوية لخفض السكر، لتجنب حدوث انخفاض حاد في مستوياته.

عاشرًا: تقليل آلام المفاصل

من الاستخدامات التقليدية للكركم تسكين آلام المفاصل، وخاصة في حالات التهاب المفاصل الروماتويدي وهشاشة العظام. الكركمين يقلل من التورم والاحمرار ويُحسن من مرونة الحركة، وقد أظهرت بعض الدراسات أنه يعطي نتائج مشابهة لبعض الأدوية المضادة للالتهاب، دون آثارها الجانبية.

الكركم للصحة

وتلفت الدكتورة مروة، إلى أنه على الرغم من أن فوائد الكركم كثيرة، إلا أنه لا يُعد بديلًا عن العلاج الطبي التقليدي، بل يُستخدم كمكمل غذائي داعم للصحة.

ويُفضل استشارة الطبيب قبل البدء باستخدام مكملات الكركمين، خاصة لمن يعانون من أمراض مزمنة أو يتناولون أدوية منتظمة.

ولتحقيق أقصى استفادة من الكركم، يفضل تناوله مع الفلفل الأسود الذي يحتوي على مادة "البيبرين" التي تزيد من امتصاص الكركمين في الجسم بنسبة تصل إلى 2000%. باختصار، إدخال الكركم في النظام الغذائي اليومي يمكن أن يسهم في تحسين الصحة العامة والوقاية من العديد من الأمراض.

أضرار الإفراط في استخدام الكركم



وأشارت الدكتورة مروة، إلى أنه على الرغم من أن الكركم يُعد آمنًا ومفيدًا عند تناوله بكميات معتدلة ضمن النظام الغذائي، إلا أن له بعض الأضرار أو الآثار الجانبية عند الإفراط في تناوله أو في حالات صحية معينة. إليك أبرزها:

1. مشاكل في الجهاز الهضمي

تناول كميات كبيرة من الكركم قد يؤدي إلى:

حرقة في المعدة.

غثيان.

انتفاخ أو غازات.

إسهال أو اضطرابات هضمية.

2. زيادة خطر حصوات الكلى

الكركم يحتوي على الأوكسالات، وهي مواد قد تساهم في تكوين حصوات الكلى عند الأشخاص المعرّضين لذلك.

3. التداخل مع مفعول بعض الأدوية

الكركم قد يتفاعل مع بعض الأدوية، مثل:

مميعات الدم (كالوارفارين والأسبرين)، لأنه يزيد من خطر النزيف.

أدوية السكري، لأنه يخفض نسبة السكر وقد يؤدي إلى انخفاض شديد عند الجمع بينه وبين الدواء.

أدوية المعدة، لأنه قد يُقلل من حموضة المعدة، مما يتعارض مع أدوية مضادة للحموضة.

4. مشاكل في الحمل والرضاعة

الحوامل يجب أن يتجنبن تناول مكملات الكركم (وليس الكمية البسيطة الموجودة في الطعام)، لأنها قد تُحفّز الرحم وتسبب انقباضات.

خلال الرضاعة، لا توجد معلومات كافية حول أمان استخدام الكركم بجرعات عالية، لذا يُفضل الاكتفاء بكميات الطعام العادية.

5. قد يسبب حساسية

في حالات نادرة، قد يسبب الكركم طفحًا جلديًا أو حكة أو ضيقًا في التنفس لدى الأشخاص الذين لديهم حساسية من التوابل.

نصائح لتجنّب أضرار الكركم:



تناوله باعتدال ضمن الطعام.

استشارة الطبيب قبل استخدام مكملات الكركمين، خاصة لمن يعانون من أمراض مزمنة.

تجنبه قبل الجراحة بأسبوعين على الأقل لتفادي خطر النزيف.

عدم إعطائه للأطفال بجرعات علاجية دون إشراف طبي.

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