والدة الأول على الدبلومات الفنية: اكتشفت موهبة أشرف في مجال الإلكترونيات مبكرا (فيديو وصور)

سادت حالة كبيرة من الفرحة في منزل الطالب كريم أشرف رضوان، بعد حصوله على المركز الأول دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية محافظة القاهرة، ضمن قائمة أوائل الدبلومات الفنية لعام 2025.

و التقت "فيتو" الطالب كريم أشرف رضوان، الذي حصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية، وهو طالب في مدرسة الشهيد عمرو مصطفى حسني المشتركة "we" التكنولوجية التطبيقية في تخصص فني تطوير مواقع وبرمجيات.

الطالب كريم أشرف أوائل الدبلومات الفنية

وقال الطالب كريم: إنه سعيد جدًا بحصوله على المركز الأول مكرر في الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية، موضحًا أنه تلقى الخبر من السيد مساعد وزير التربية والتعليم، ومن هنا بدأت التهاني تتوالى عليه، حيث تم إبلاغ أسرته، وانتشرت الزغاريد والفرحة في المنزل، ثم تلقى التهاني من المسؤولين في مدرسته.

وأضاف أنه كان يتوقع أن يكون ضمن الأوائل، لكنه لم يتوقع أن يكون الأول بينهم. وأوضح أن قرار دخوله الدراسة في "we" كان اقتراح والدته، التي لاحظت فيه قدرته على التفكير والإبداع والشغف الكبير، فقامت بالبحث عن المدرسة ونشاطها، بالإضافة إلى مساعدته في تطوير مهاراته في مجال البرمجيات من خلال الدورات التدريبية منذ المرحلة الإعدادية.

وأوضح كريم لـ "فيتو" أن الالتحاق بالمدرسة يتطلب اجتياز عدة اختبارات لتقييم قدرات الطلاب، وبعدها يتم قبولهم أو رفضهم، بالإضافة إلى الكشف الطبي والمقابلة مع المتخصصين في شركة "we".

وتابع قائلًا: "أحببت المدرسة لأنها تساعدك على التخصص مبكرًا وتحديد مسارك مبكرًا، بخلاف الثانوية العامة".

وأشار إلى أنه يرغب في الالتحاق بجامعة "السويدي للتكنولوجيا" في كلية علوم الحاسب من خلال المنحة التي يحصل عليها الأوائل.

وعن تنظيمه للوقت أثناء الدراسة، أوضح كريم أنه كان يقضي 12 ساعة خارج المنزل "في المدرسة"، لذا كان يهتم بالشرح داخل المدرسة والاستفادة من خبرات المدرسين والمهندسين، وبعد عودته إلى المنزل، يقوم بمذاكرة دروسه أولًا بأول، وتابع قائلًا: "أهم شيء هو تنظيم الوقت".

وأشار إلى أن المدرسة كانت توفر لهم كل شيء، حتى إنه لم يلجأ إلى الدروس الخصوصية، حيث كان يكتفي بشرح المدرسين ومتابعة والدته له، فهي الداعم الأكبر له وصاحبة الفضل عليه، خاصة في السنة الأخيرة.

ومن جانبها، قالت والدة كريم إنها تعمل مدرسة لمادة اللغة الإنجليزية: "كان لدى كريم شغف وحب للكمبيوتر منذ زمن بعيد، وأول شيء فعله هو إصلاح جهاز الكمبيوتر وهو في الصف السادس الابتدائي". وتابعت قائلة: "هنا بدأت ألاحظ اهتمامه بهذا المجال، وكنت أساعده في تنمية مهاراته".

وأشارت إلى أنه بعد التحاقه بالمدرسة الإعدادية، جاءت فترة وباء كورونا، فقامت بالتسجيل له في إحدى الدورات التدريبية عبر الإنترنت، وبعد اجتيازه الاختبار، التحق بالدورة التدريبية، وبعدها التحق بدورة "أشبال مصر الرقمية".

وأضافت أنها بذلت قصارى جهدها حتى توصلت إلى معلومات عن مدرسة "we"، وبعد أن أنهى المرحلة الإعدادية، التحق بالمدرسة بعد اجتيازه الاختبار.

أوائل شهادات الدبلومات الفنية ٢٠٢٥

وكان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اعتمد اليوم، نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية للدور الأول للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

قائمة أوائل الدبلومات الفنية 2025

وأعلنت وزارة التربية والتعليم قائمة أوائل الدبلومات الفنية 2025.

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

وأكد الوزير أن التعليم الفني هو مستقبل مصر الحقيقي، ومحور أساسي من محاور التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030 لما له من دور محوري في إعداد كوادر مؤهلة تقنيًا ومهنيًا لسوق العمل المحلي والدولي، مشيرًا إلى استمرار الوزارة في التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتطوير البرامج الدراسية بالتعاون مع الشركاء الصناعيين.

ووجه وزير التربية والتعليم الشكر لجميع كوادر التعليم الفني والطلاب وأولياء الأمور على ما بذلوه من جهد ملموس طوال العام الدراسي والالتزام بالحضور للمدرسة لتلقى التدريبات العملية والدروس النظرية وفقا للخطة الدراسية.

كما أشاد الوزير بنجاح التعليم الفنى في الالتزام بتحقيق الأهداف المخططة وفق استراتيجية تطوير التعليم الفني وقد تجلت أحد نتائجها هذا العام الدراسي في امتحان الدبلوم - للمرة الرابعة - بمشاركة ممثلى سوق العمل مع معلمي وزارة التربية والتعليم في لجان التقييم النهائي للطلاب دارسي البرامج الدراسية المطورة وفق منهجية الجدارات المهنية المطلوبه في سوق العمل، وبذلك أصبحت علاقة التعليم الفنى أكثر قوة وارتباطا بسوق العمل.

كما أشاد الوزير بحسن سير أعمال الامتحانات العملية والمعملية والتحريرية للدبلومات الفنية خلال الفترة من ۲۲ مايو إلى ۲۳ يونيو ۲۰۲۵ والتي تقدم لها (٨٤٩٥٣٣) طالب وطالبة في (٢٦٤٨) لجنة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أيمن محمد بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن نتيجة شهادات الدبلومات الفنية لها سمات خاصة حيث تتعدد مسميات الشهادات بالتعليم الفنى لتصل الى ٢٤ شهادة، وذلك نتيجة تعدد التخصصات صناعي - زراعي - تجاري - فندقي، ووجود نظامين للدراسة (٣) سنوات، 5 سنوات)، ووجود أكثر من أسلوب للدراسة نظامية التعليم والتدريب المزدوج إعداد مهني - التكنولوجيا التطبيقية).

وأعلن نائب الوزير أهم سمات النتيجة كالآتي:

- نظام 5 سنوات: حضر ۱۸۹۳۸ طالبا (٤) شهادات بنسبة نجاح ٨٩,٦٦%

- نظام 3 سنوات - عام حضر ٤٩٧٩٥٢ طالبا (٤) شهادات بنسبة نجاح ٦٣,٥٩%

- نظام 3 سنوات - التعليم والتدريب المزدوج حضر ۱۰۱۲۳ طالبا (٤) شهادات بنسبة نجاح ٨٤,٦٧%

نظام 3 سنوات - برامج مطورة وفق منهجية الجدارات حضر ٢٤٩٣٨٦ طالبا (٤) شهادات بنسبة نجاح ٨٩,٦٣

- تكنولوجيا تطبيقية نظام ٣ سنوات: حضر ٣٢٦١ طالبا (٤) شهادات بنسبة نجاح ٨٠,٦٥%

- تكنولوجيا تطبيقية نظام ٥ سنوات حضر ٥٦ طالبا شهادة واحدة بنسبة نجاح ۹۸,۲۱

- نظام 3 سنوات إعداد مهنى حضر ٥٤٤٣٥ طالبا (۳) شهادات بنسبة نجاح ٣٢,٥١

- بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان - نظام 3 سنوات - ۱۱۳٨٤ طالب بنسبة نجاح ٨٥,٤٨%

- بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان - نظام ٥ سنوات - ۲ طالب بنسبة نجاح 100%

- بلغت النسبة العامةبلغت النسبة العامة للنتيجة بكافة النوعيات وأنظمة التقدم للامتحانات الآتي: إجمالي الناجحين ٥٩٥٨٤٨ طالب / طالبة بنسبة (٧٠,٤٧%)

- إجمالي من لهم حق دخول الدور الثاني ٢٠٤٧٦١ طالب / طالبة بنسبة (٢٤,٢٢%) إجمالي الراسبين ٤٤٩٢٨ طالب / طالبة بنسبة ( ٥,٣١%)

وقد قام نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتهنئة أوائل شهادات الدبلومات الفنية للعام ۲۰۲٥ تليفونيا والذين بلغ عددهم ٣٤ طالب / طالبة (٢٥) طالبة + ٩ (طلاب من ١٤ محافظة تضم محافظات مطروح - البحيرة - سوهاج الغربية - كفر الشيخ - الإسكندرية - القاهرة - القليوبية - الشرقية - الوادي الجديد - الجيزة - أسيوط - المنوفية. السويس.

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