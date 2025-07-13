من فني ألوميتال إلى أول الجمهورية، قصة تفوق أنس الكومي ابن الشرقية (فيديو وصور)

شهدت قرية صفط الحنا، التابعة لمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية حالة من الفرحة العارمة، بعدما تردد اسم ابنها الشاب أنس السيد هاشم السيد الكومي بين أوائل الجمهورية في دبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية نظام الثلاث سنوات (تكنولوجيا تطبيقية).

شوارع القرية إلى ساحة فرح حقيقية

وتحولت شوارع القرية إلى ساحة فرح حقيقية؛ تقاطرت إليها العشرات من الأهالي، الذين توافدوا على منزل الأسرة لتقديم التهاني، وسط الزغاريد والطبل والمزمار البلدي ودموع الفرحة.



ووسط المشهد، احتضن أنس والده وقبّل يد والدته، في لحظة مؤثرة جسّدت الوفاء لرحلة كفاح عائلية امتدت لسنوات.

فرحة عارمة في منزل الاول علي التعليم الفني الزراعي،فيتو

تخصص تكنولوجيا الإنتاج الحيواني والداجني

أنس، الطالب المجتهد بـمدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية، حصل علي الترتيب الاول بممجوع درجات 655 من أصل 700، بنسبة نجاح بلغت 93.57%، في تخصص تكنولوجيا الإنتاج الحيواني والداجني، ليحجز لنفسه مكانًا مشرفًا بين نخبة المتفوقين على مستوى الجمهورية.

ورغم حصوله على 263 درجة فقط في الشهادة الإعدادية، رفض أنس الالتحاق بالثانوية العامة، واختار طريق التعليم الفني، الذي وصفه بأنه "مسار واقعي ومليء بالفرص"، مؤمنًا بأن التفوق لا يرتبط بمسار دراسي معين، بل بالإرادة والعمل الجاد.

ينتمي أنس إلى أسرة بسيطة مكافحة؛ والده يعمل تاجرًا في الكاوتشوك، ووالدته ربة منزل، وله ثلاثة أشقاء متفوقون: رقية طالبة بكلية الطب، ومحمد طالب بكلية الصيدلة، وأحمد في المرحلة الإعدادية.

فرحة عارمة في منزل الاول علي التعليم الفني الزراعي،فيتو

يعمل نهارًا فني ألوميتال لتوفير نفقاته

ورغم التحديات الاقتصادية، لم يعرف أنس اليأس؛ فكان يعمل نهارًا فني ألوميتال لتوفير نفقاته، ويُخصص من يومه من 6 إلى 9 ساعات للمذاكرة، متسلحًا بالإصرار والطموح.

وعن لحظة إعلان النتيجة، قال أنس بملامح لا تزال تحمل أثر الدهشة:"كنت متوقع نتيجة كويسة، لكن لما سمعت من الإعلام إني من أوائل الجمهورية، ما صدقتش نفسي.. لحظة مش ممكن تتكرر، وسعادتي فوق الوصف".

والدته، التي لم تجف دموع فرحتها، عبّرت عن فخرها قائلة: "ابني متدين، بيعتمد على نفسه، وطول عمره عنده هدف وماشي وراه بكل إصرار".

أما والده، فاحتضنه قائلًا: "الحمد لله، أولادي كلهم متفوقين، بس أنس تعب واجتهد وربنا كافأه".

واختتم أنس حديثه برسالة امتنان تمس القلوب:"والديّ هما السند والداعم الأول في حياتي.. ربنا يقدرني وأفضل دايمًا سبب فخر ليهم".

ويأمل أنس أن يصبح مهندسًا متميزًا يخدم بلده بعلمه وإخلاصه، مؤمنًا بأن كل خطوة نجاح تُبنى على العمل والنية الطيبة.

كما لم ينسَ أنس أن يُعبّر عن شكره العميق لمعلميه بمدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية، قائلًا: "كل الشكر والتقدير لأساتذتي في المدرسة.. تعبوا معانا ووقفوا جنبنا خطوة بخطوة، وكانوا دايمًا بيشجعونا ويؤمنوا بقدراتنا. نجاحي ده هو كمان نتاج إخلاصهم وجهدهم اللي ما يتنسيش".

فرحة عارمة في منزل الاول علي التعليم الفنى الزراعي،فيتو

فرحة عارمة في منزل الاول علي التعليم الفنى الزراعي،فيتو

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2025 بنسبة نجاح 70.47%.. والتعليم الفني في قلب رؤية مصر 2030

وكان محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد اليوم الأحد 13 يوليو 2025، نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية للدور الأول للعام الدراسي 2024 / 2025، بنسبة نجاح عامة بلغت 70.47%، وذلك بعد انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات.

وأكد الوزير أن التعليم الفني يمثل المستقبل الحقيقي لمصر، ويعد ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الشاملة ضمن رؤية مصر 2030، لما له من دور محوري في تأهيل كوادر مدربة ومؤهلة تقنيًا ومهنيًا لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي. وأشار إلى استمرار التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية وتحديث البرامج الدراسية بالشراكة مع الجهات الصناعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.