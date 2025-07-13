محمود جابر الأول على الجمهورية في التكنولوجيا الحيوية: أخطط لدراسة البيوتكنولوجي

عبّر الطالب محمود محمد جابر أبو الفتوح، الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية في دبلوم الفني الصناعي - تخصص التكنولوجيا الحيوية، عن سعادته الغامرة بتصدره قائمة أوائل الدبلومات الفنية 2025، مؤكدًا أن هذا الإنجاز جاء بعد مجهود كبير وثقة بالنفس.

وفي أول تعليق له لـ"فيتو" عقب إعلان النتيجة، قال محمود: "كنت مخطط إني أطلع من الأوائل وكان عندي ثقة أكون الأول... وقد كان الحمد لله".

وأشار إلى أنه كان حريصًا على تحقيق التوازن بين المذاكرة والمشاركة في المسابقات العلمية المدرسية، حيث مثل مدرسته في عدد من الأنشطة، ورغم انشغاله، حافظ على التفوق الدراسي، وهو ما جعله قادرًا على تحقيق هدفه.

وأضاف الطالب المتفوق أنه يطمح إلى استكمال دراسته في مجال التكنولوجيا الحيوية، سواء من خلال كلية العلوم الصحية أو السفر للخارج لاستكمال مشواره العلمي، قائلًا: "عندي خطط كتير وهدف أوصل لأعلى المراتب في البيوتكنولوجي ... ومش هقف على خطوة واحدة بس".

أوائل شهادات الدبلومات الفنية ٢٠٢٥

وكان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اعتمد اليوم، نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية للدور الأول للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

قائمة أوائل الدبلومات الفنية 2025

وأعلنت وزارة التربية والتعليم قائمة أوائل الدبلومات الفنية 2025.

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

وأكد الوزير أن التعليم الفني هو مستقبل مصر الحقيقي، ومحور أساسي من محاور التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030، لما له من دور محوري في إعداد كوادر مؤهلة تقنيًا ومهنيًا لسوق العمل المحلي والدولي، مشيرًا إلى استمرار الوزارة في التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتطوير البرامج الدراسية بالتعاون مع الشركاء الصناعيين.

ووجه وزير التربية والتعليم الشكر لجميع كوادر التعليم الفني والطلاب وأولياء الأمور على ما بذلوه من جهد ملموس طوال العام الدراسي والالتزام بالحضور للمدرسة لتلقى التدريبات العملية والدروس النظرية وفقا للخطة الدراسية.

كما أشاد الوزير بنجاح التعليم الفنى في الالتزام بتحقيق الأهداف المخططة وفق استراتيجية تطوير التعليم الفني وقد تجلت أحد نتائجها هذا العام الدراسي في امتحان الدبلوم - للمرة الرابعة - بمشاركة ممثلى سوق العمل مع معلمي وزارة التربية والتعليم في لجان التقييم النهائي للطلاب دارسي البرامج الدراسية المطورة وفق منهجية الجدارات المهنية المطلوبه في سوق العمل، وبذلك أصبحت علاقة التعليم الفنى أكثر قوة وارتباطا بسوق العمل.

كما أشاد الوزير بحسن سير أعمال الامتحانات العملية والمعملية والتحريرية للدبلومات الفنية خلال الفترة من ۲۲ مايو إلى ۲۳ يونيو ۲۰۲۵ والتي تقدم لها (٨٤٩٥٣٣) طالب وطالبة في (٢٦٤٨) لجنة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أيمن محمد بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن نتيجة شهادات الدبلومات الفنية لها سمات خاصة حيث تتعدد مسميات الشهادات بالتعليم الفنى لتصل الى ٢٤ شهادة، وذلك نتيجة تعدد التخصصات صناعي - زراعي - تجاري - فندقي، ووجود نظامين للدراسة (٣) سنوات، 5 سنوات)، ووجود أكثر من أسلوب للدراسة نظامية التعليم والتدريب المزدوج إعداد مهني - التكنولوجيا التطبيقية).

وأعلن نائب الوزير أهم سمات النتيجة كالآتي:

- نظام 5 سنوات: حضر ۱۸۹۳۸ طالبا (٤) شهادات بنسبة نجاح ٨٩,٦٦%

- نظام 3 سنوات - عام حضر ٤٩٧٩٥٢ طالبا (٤) شهادات بنسبة نجاح ٦٣,٥٩%

- نظام 3 سنوات - التعليم والتدريب المزدوج حضر ۱۰۱۲۳ طالبا (٤) شهادات بنسبة نجاح ٨٤,٦٧%

- نظام 3 سنوات - برامج مطورة وفق منهجية الجدارات حضر ٢٤٩٣٨٦ طالبا (٤) شهادات بنسبة نجاح ٨٩,٦٣

- تكنولوجيا تطبيقية نظام ٣ سنوات: حضر ٣٢٦١ طالبا (٤) شهادات بنسبة نجاح ٨٠,٦٥%

- تكنولوجيا تطبيقية نظام ٥ سنوات حضر ٥٦ طالبا شهادة واحدة بنسبة نجاح ۹۸,۲۱

- نظام 3 سنوات إعداد مهنى حضر ٥٤٤٣٥ طالبا (۳) شهادات بنسبة نجاح ٣٢,٥١

- بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان - نظام 3 سنوات - ۱۱۳٨٤ طالب بنسبة نجاح ٨٥,٤٨%

- بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان - نظام ٥ سنوات - ۲ طالب بنسبة نجاح 100%

- بلغت النسبة العامة للنتيجة بكافة النوعيات وأنظمة التقدم للامتحانات الآتي: إجمالي الناجحين ٥٩٥٨٤٨ طالب / طالبة بنسبة (٧٠,٤٧%)

- إجمالي من لهم حق دخول الدور الثاني ٢٠٤٧٦١ طالب / طالبة بنسبة (٢٤,٢٢%) إجمالي الراسبين ٤٤٩٢٨ طالب / طالبة بنسبة ( ٥,٣١%)

وقد قام نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتهنئة أوائل شهادات الدبلومات الفنية للعام ۲۰۲٥ تليفونيا والذين بلغ عددهم ٣٤ طالب / طالبة (٢٥) طالبة + ٩ (طلاب من ١٤ محافظة تضم محافظات مطروح - البحيرة - سوهاج الغربية - كفر الشيخ - الإسكندرية - القاهرة - القليوبية - الشرقية - الوادي الجديد - الجيزة - أسيوط - المنوفية. السويس.

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