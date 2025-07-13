الأحد 13 يوليو 2025
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صحة ومرأة

قناع طبيعي واقتصادي لتحسين مظهر البشرة وتعزيز الجمال

البشرة
البشرة

البشرة الجميلة الخالية من العيوب من أبرز علامات الجمال التى تسعى لها الفتيات كثيرا لتعزيز جمالهن وجاذبيتهن، كما تغنى عن استخدام مستحضرات التجميل.

وللحصول على بشرة خالية من العيوب يجب الالتزام بمواعيد نوم محددة مع شرب الماء الوفير وترطيب البشرة باستمرار مع تطبيق الوصفات الطبيعية.

قناع طبيعي واقتصادى لتحسين مظهر البشرة 

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، قناع طبيعي واقتصادى لتحسين مظهر البشرة.

المكونات:-

 ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي

ملعقة كبيرة من الزبادي

ملعقة صغيرة من الشوفان المطحون ناعم

طريقة التحضير:

  • في وعاء نظيف، امزجي العسل مع الزبادي جيدا.
  • أضيفي الشوفان المطحون وحركي الخليط حتى يتكون لديكي قوام كريمي.
  • اتركي القناع يرتاح لمدة 5 دقائق حتى يندمج الشوفان مع باقي المكونات.
  • اغسلي وجهكِ جيدًا بالماء الدافئ لإزالة الأوساخ وفتح المسام.
  • جففي بشرتك بلطف باستخدام منشفة نظيفة.
  • ضعي القناع على وجهك باستخدام أطراف أصابعكِ أو فرشاة نظيفة.
  • اتركي القناع لمدة 15 إلى 20 دقيقة.
  • اغسلي وجهك بالماء الفاتر، ثم اشطفيه بماء بارد لغلق المسام.
  • ضعي مرطب طبيعي مثل زيت جوز الهند أو زيت الورد.
  • هذا القناع يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا ومضادات أكسدة تساهم في تنقية البشرة وتغذيتها، كما يحتوي على حمض اللاكتيك الذي يزيل خلايا الجلد الميتة ويمنح البشرة نعومة وإشراقة، كما يساعد في تهدئة التهابات البشرة ويمتص الزيوت الزائدة، كما يعمل كمقشر لطيف.
  • يمكنك استخدام هذا القناع مرتين أسبوعيا للحصول على نتائج ملحوظة خلال وقت قصير، مع الحفاظ على روتين يومي بسيط من تنظيف وترطيب البشرة.
  • للحصول على أفضل النتائج، احرصي على شرب كميات كافية من الماء يوميا، والنوم لساعات كافية، والابتعاد عن التوتر، فكل هذه العوامل تؤثر بشكل مباشر على مظهر البشرة.
قناع طبيعي لتحسين مظهر البشرة 
قناع طبيعي لتحسين مظهر البشرة 

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارا، وكذلك كريم الحماية من الشمس للوقاية نهارا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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البشرة الجميلة تحسين مظهر البشرة قناع طبيعي واقتصادى لتحسين مظهر البشرة العناية بالبشرة البشرة سهام شهاب خبيرة التجميل

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