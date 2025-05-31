السبت 31 مايو 2025
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صحة ومرأة

اصنعي بنفسك غسول طبيعي مناسب لنوع بشرتك

اصنعي غسول بشرتك
اصنعي غسول بشرتك

غسول طبيعي مناسب لنوع بشرتك، في ظل انتشار المنتجات التجميلية الصناعية واحتوائها على مواد كيميائية قد تسبب تهيجًا للبشرة أو تأثيرات جانبية على المدى الطويل، اتجهت الكثير من النساء، إلى العودة للطبيعة والاعتماد على المكونات الطبيعية للعناية بالبشرة. 
 

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ويُعد الغسول اليومي أحد أهم خطوات العناية بالبشرة، حيث يعمل على تنظيف المسام من الأوساخ والدهون والشوائب، مما يقي من الحبوب والرؤوس السوداء ويمنح البشرة إشراقًا ونقاءً طبيعيًا.

والغسول الطبيعي له مزايا متعددة، أبرزها أنه خالٍ من المواد الكيميائية، ويمكن تحضيره في المنزل بسهولة، كما أنه يوفر المال ويحافظ على توازن البشرة.

أكدت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن البشرة مهما كان نوعها، فهي تحتاج إلى غسول جيد، لتنظيفها واستعادة نضارتها دون الإضرار بها أو تعريضها للمواد الكيميائية. 

وأضافت خبيرة العناية بالبشرة، أنه يمكن لأي امرأة أن تصنع بنفسها الغسول الطبيعي الذي يناسب نوع بشرتها، بمواد طبيعية، تحقق للبشرة ما تحتاجه من التغذية، الترطيب، والتنظيف.

 

في هذا التقرير، تستعرض خبيرة العناية بالبشرة، خطوات إعداد غسول طبيعي مناسب لجميع أنواع البشرة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهم المكونات الطبيعية المستخدمة، وفوائدها، وكيفية استخدام الغسول بطريقة صحيحة.

غسول طبيعي للبشرة
غسول طبيعي للبشرة

أولًا: لماذا نختار الغسول الطبيعي؟
 

الأمان على البشرة: المكونات الطبيعية غالبًا ما تكون لطيفة وآمنة، ولا تسبب التهابات أو تحسس للبشرة، خاصة الحساسة منها.

خلوه من المواد الكيميائية: الغسولات التجارية قد تحتوي على الكبريتات، والبارابين، والعطور الصناعية، وهي مواد قد تؤدي إلى جفاف البشرة أو إضعاف الطبقة الواقية لها.

سهولة التحضير وتوفر المكونات: معظم المكونات الطبيعية يمكن العثور عليها في المطبخ أو لدى العطار.

تعدد الاستخدامات: بعض الغسولات الطبيعية يمكن استخدامها كمنظف ومرطب ومهدئ في آنٍ واحد.

 

ثانيًا: مكونات غسول طبيعي يناسب جميع أنواع البشرة
 

فيما يلي وصفة لغسول طبيعي بسيط، يناسب البشرة الدهنية، الجافة، المختلطة، والعادية، ويمنحها نظافة ونعومة:

 

المكونات:
ملعقتان كبيرتان من الشوفان المطحون ناعمًا

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي

ملعقة صغيرة من جل الألوفيرا (الصبار)

ملعقة صغيرة من ماء الورد النقي

كمية مناسبة من الحليب أو الماء (حسب نوع البشرة).

 

طريقة التحضير:
في وعاء نظيف، يُخلط الشوفان المطحون مع العسل.

يُضاف جل الألوفيرا وماء الورد، وتُقلب المكونات جيدًا حتى يتكون خليط شبه متماسك.

تُضاف كمية صغيرة من الحليب للبشرة الجافة أو المختلطة، أو الماء للبشرة الدهنية، حتى نحصل على قوام مناسب للغسول.

يُحفظ الخليط في عبوة زجاجية محكمة الإغلاق داخل الثلاجة، ويُستخدم خلال أسبوع إلى عشرة أيام.

 

ثالثًا: فوائد المكونات المستخدمة
 

الشوفان: معروف بخصائصه المهدئة والمضادة للالتهابات، كما يساعد على تنظيف المسام بلطف دون تجفيف البشرة.

العسل: مضاد للبكتيريا ومرطب طبيعي، يعزز ترطيب البشرة ويقاوم ظهور الحبوب.

جل الألوفيرا: يرطب البشرة ويهدئ الاحمرار والتهيج، كما يساعد على التئام الجروح الصغيرة والبثور.

ماء الورد: يوازن درجة حموضة البشرة، وينعش الوجه ويضفي عليه رائحة طبيعية جميلة.

الحليب: يحتوي على حمض اللاكتيك الذي يساعد على تقشير خلايا الجلد الميتة بلطف وترطيب البشرة الجافة.

غسول بمواد طبيعية
غسول بمواد طبيعية

رابعًا: طريقة الاستخدام
 

تُغسل اليدان جيدًا قبل وضع الغسول.

يُوضع مقدار صغير من الغسول على راحة اليد، ويدلك به الوجه بلطف بحركات دائرية لمدة دقيقة إلى دقيقتين.

يُشطف الوجه بماء فاتر، ثم يُجفف برفق باستخدام منشفة قطنية ناعمة.

بعد التنظيف، يمكن استخدام تونر طبيعي مثل ماء الورد، ثم يُتبع بمرطب مناسب لنوع البشرة.

يُستخدم الغسول مرة صباحًا ومرة مساءً للحصول على أفضل النتائج، ومع الوقت ستلاحظ البشرة إشراقًا ونعومة واضحة.

 

خامسًا: نصائح هامة عند استخدام الغسول الطبيعي
 

قومي بعمل اختبار حساسية على جزء صغير من البشرة قبل الاستخدام الأول.

لا تتركي الغسول فترة طويلة خارج الثلاجة لأنه لا يحتوي على مواد حافظة.

يُفضل إعداد كميات صغيرة تكفي لمدة أسبوع فقط للحفاظ على فعالية المكونات.

يمكن تعديل الوصفة حسب احتياجات البشرة، مثل إضافة بضع قطرات من زيت شجرة الشاي للبشرة الدهنية أو زيت اللوز الحلو للبشرة الجافة.

 

سادسًا: وصفات بديلة أخرى
 

1. غسول الطمي المغربي وماء الورد:
مناسب للبشرة الدهنية والمختلطة، يعمل على تنظيف عميق للمسام وامتصاص الزيوت الزائدة.

2. غسول اللبن مع الكركم:
مناسب للبشرة الجافة والباهتة، يساعد على تفتيح البشرة وتقشيرها برفق.

3. غسول الزبادي بالخيار:
مناسب للبشرة الحساسة، يهدئ التهيج ويمنح انتعاشًا طبيعيًا.

 

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