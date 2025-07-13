رسالة مؤثرة من خالد عبد الفتاح لجماهير الأهلي بعد رحيله عن الفريق

وجهه خالد عبد الفتاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنضم حديثا لصفوف سيراميكا كليوباترا رسالة وداع لجماهير المارد الأحمر ومسؤولي الفريق عقب رحيله خلال الميركاتو الجاري.

وكان سيراميكا كليوباترا، أعلن رسميا منذ قليل ضم خالد عبد الفتاح قادما من الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

خالد عبد الفتاح يودع الأهلي بعد رحيله

وقال خالد عبد الفتاح عبر ستوري على حسابه بإنستجرام: " تشرفت بارتداء تيشرت النادي الأهلي الفترة اللي فاتت، وتعلمت من كل لحظة شاركت فيها داخل وخارج الملعب.

وأكمل:" شكرا لجمهور الأهلي على الدعم والثقة والتشجيع في كل لحظة، وهفضل دايمًا فخور بالفترة التي قضيتها في الأهلي.

وواصل: "من أول لحظة ليا في الأهلي، كنت حاطط قدامي هدف واحد، هو إني أبذل أقصى جهدي وأدي كل اللي عندي علشان أكون على قد الثقة اللي النادي وجمهوره العظيم حطوها فيا، يمكن الظروف أحيانًا ما بتكونش كاملة، لكني كنت دايمًا بجاهد في الملعب وبدي كل نقطة عرق بإخلاص".

واختتم:" كل الشكر لإدارة النادي، الجهاز الفني، واللاعبين على كل لحظة شاركناها سوا، وأتمنى لكم مزيد من البطولات والنجاحات، المرحلة الجاية إن شاء الله خطوة جديدة وتحدي جديد أسأل الله التوفيق فيها، وإنها تكون بداية لمزيد من التطور".

الأهلي ينهي اتفاقه مع سيراميكا لضم محمد شكري

وأنهى النادي الأهلي اتفاقه مع فريق سيراميكا كليوباترا للتعاقد مع محمد شكري، الظهير الأيسر للفريق، لتدعيم الجبهة اليسرى، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

ويسعى الأهلي لتدعيم الجبهة اليسرى بعد رحيل المغربي يحيى عطية الله، وقبله التونسي علي معلول.

10 معلومات عن محمد شكري صفقة الأهلي المنتظرة

1ـ ولد في 6 يوليو عام 1999 أي يبلغ من العمر 25 عاما.

2ـ بدأ مسيرته الكروية ضمن قطاع الناشئين بالنادي الأهلي.

3ـ يجيد اللعب في مركز الظهير الأيسر.

4ـ تم تصعيده إلى الفريق الأول بالنادي الأهلي خلال فترة قيادة المدرب السويسري رينيه فايلر.

5ـ توج مع الأهلي بلقبي الدوري المصري الممتاز وكأس مصر.

6ـ انتقل إلى صفوف سموحة على سبيل الإعارة، من يناير 2021 وحتى صيف 2022، وشارك معهم في 17 مباراة، وسجل هدفا وحيدا.

7ـ انضم إلى سيراميكا كليوباترا مع انطلاق موسم 2022-2023، وتوج معهم بلقب كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة ثلاث مرات.

8ـ شارك في 58 مباراة بقميص سيراميكا، سجل خلالها 5 أهداف، وصنع 11 هدفا.

9ـ تم استدعاؤه لمعسكر منتخب مصر الأول في مارس 2024 بقيادة المدير الفني حسام حسن، وشارك كبديل في مباراة مصر الودية أمام نيوزيلندا، وهي أول مشاركة دولية له.

10ـ تعرض لقطع في الرباط الصليبي يوم 14 أبريل 2024 أمام المصري البورسعيدي قبل أن يعود للملاعب هذا الموسم أمام الزمالك في نصف نهائي كأس مصر لكنه ظل بديلا.

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