السبت 12 يوليو 2025
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رياضة

ماذا ينتظر لاعبو الأهلي بعد العودة للتدريبات الاثنين المقبل؟

مران الأهلي
مران الأهلي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة خوسيه ريبيرو لاستئناف تدريباته بعد غد الإثنين، استعدادا للموسم الجديد، حيث يخوض الفريق تدريباته الإثنين القادم على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لخوض الموسم الجديد. 

ومن المقرر أن يخضع لاعبو النادي الأهلي لقياسات بدنية وطبية فور العودة للتدريبات، وذلك عقب إنتهاء الأجازة التي حصل عليها اللاعبون لمدة 18 يوما، عقب الخروج من منافسات كأس العالم للأندية. 

الأهلي يستعد لإعلان رحيل عبد القادر

كما يستعد النادي الأهلي لإعلان صفقة رحيل أحمد عبد القادر لاعب الفريق إلى نادي الحزم السعودي في ميركاتو الصيف الحالي. 

وعلمت فيتو أن عبد القادر رفض الدخول في صفقات تبادلية للعب في بعض أندية الدوري المصري الممتاز وفضل الرحيل إلى الدوري السعودي عبر نادي الحزم

وكان عبد القادر قد عاد لصفوف الأهلي بعد انتهاء إعارته في صفوف فريق قطر القطري وتلقى العديد من العروض للانتقال لأكثر من نادي سواء داخل مصر أو خارجها. 

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