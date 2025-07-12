السبت 12 يوليو 2025
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رياضة

جلسة مرتقبة بين يوسف والدبيس في الأهلي

كريم الدبيس
كريم الدبيس

 يعقد خلال الساعات المقبلة محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي جلسة مع كريم الدبيس الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من أجل مناقشة عرض رحيله إلى سيراميكا كليوباترا في الميركاتو الصيفي، حيث يرغب اللاعب في الرحيل بحثا عن فرصة المشاركة في المباريات، خاصة بعد اقتراب الأهلي من استعادة محمد شكري ظهير أيسر سيراميكا كليوباترا. 

ويقود الإسباني خوسيه ريبيرو مدرب  الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مران فريقه بعد غد الإثنين، حيث يستأنف الفريق تدريباته استعدادا للموسم الجديد على ملعب التتش بالجزيرة بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة ١٨ يومًا. 

كما يستعد النادي الأهلي لإعلان صفقة رحيل أحمد عبد القادر لاعب الفريق إلى نادي الحزم السعودي في ميركاتو الصيف الحالي. 

 

وعلمت فيتو أن عبد القادر رفض الدخول في صفقات تبادلية للعب في بعض أندية الدوري المصري الممتاز وفضل الرحيل إلي الدوري السعودي عبر نادي الحزم

وكان عبد القادر قد عاد لصفوف الأهلي بعد انتهاء إعارته في صفوف فريق قطر القطري وتلقى العديد من العروض للانتقال لأكثر من نادي سواء داخل مصر أو خارجها. 

 

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