الأهلي يفاوض كولر لإنهاء أزمة الشرط الجزائي

يواصل مسئولو النادي الأهلي محاولاتهم لحل أزمة الشرط الجزائي للسويسري مارسيل كولر، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والذي رحل عن الفريق عقب وداع دوري أبطال إفريقيا علي يد صن داونز الجنوب إفريقي.

محاولات الأهلي لإنهاء أزمة كولر

وفتح مسئولو النادي الأهلي باب التفاوض مجددا مع السويسري مارسيل كولر، من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن مستحقاته المالية.

وشهدت الأيام الأخيرة اتصالات مكثفة بين الدكتور عبد الله شحاتة، الذي استعان به الأهلي لإدارة ملف تسوية المستحقات، ودينو لامبرتي، وكيل كولر، حيث يسعى الطرفان للوصول إلى حل ودي لإنهاء الأزمة.

ويسعي الأحمر للوصول إلي اتفاق يقضي بحصول المدرب السويسري على راتب ثلاثة أو أربعة أشهر فقط، مقابل التنازل عن باقي مستحقاته، على أن يوقع على مخالصة نهائية تنهي الأزمة بين الطرفين رسميا.

يوسف يجتمع مع ريبيرو غدا

وفي سياق آخر، يعقد غدا محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي جلسة مع الإسباني خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي قبل انطلاق مران الفريق على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمناقشة المرحلة القادمة التي تشهد الاستعداد لخوض منافسات الموسم الجديد.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة خوسيه ريبيرو تدريباته بعد غد الإثنين، استعدادا للموسم الجديد، حيث يخوض الفريق تدريباته الإثنين القادم على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لخوض الموسم الجديد.

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