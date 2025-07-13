ارتفاع عدد شهداء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 50 فلسطينيا

أفادت مصادر في مستشفيات قطاع غزة بارتفاع عدد شهداء الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم إلى 50 شهيدا بينهم 21 بمخيم النصيرات.

وقال مدير مجمع الشفاء الطبي: أكثر من 12 شهيدا و40 جريحا جراء القصف الإسرائيلي على مفترق السامر وسط مدينة غزة

وتابعت أن الدكتور أحمد قنديل الاستشاري في جراحة العظام استشهد في قصف الاحتلال لمفترق السامر وسط مدينة غزة.

وأشار إلى وجود نقص حاد في أدوية التخدير ونواجه احتمال إجراء عمليات من دونها.

وكانت مديرة المكتب الإعلامي لوكالة غوث تشغيل اللاجئين (أونروا) في غزة، كشفت أن 112 طفلا يُشخّصون يوميا بسوء التغذية في قطاع غزة منذ بداية العام.

وأكدت الأونروا أن نقص الوقود في غزة وصل إلى مستويات حرجة، مشيرة إلى أنه بدون كميات كافية منه يواجه القطاع انهيارا في الجهود الإنسانية.

وقالت: إن المنظمة تواجه تحديا يتمثل في نقص المستلزمات الطبية بالقطاع.

وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأحد، بأن مستشفى الكويت التخصصي الميداني في جنوب غزة بأن نقص الوقود يهدد بتوقف عمل المستشفى خلال 48 ساعة.

مخاوف من توقف مستشفى الكويت التخصصي

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة: إن طواقمنا عاجزة عن إنقاذ 50 شخصا تحت الأنقاض في أحياء مدينة غزة.

وأضاف المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة: نمر بيوم صعب للغاية بسبب كثرة المجازر.

وفي سياق آخر، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو من المقرر أن يعقد غدا مشاورات لتقييم سير المفاوضات في الدوحة لإنجاز صفقة تبادل.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، في تقرير لها، بأن آلاف المتظاهرين الإسرائيليين احتشدوا وسط تل أبيب للمطالبة بوقف الحرب وإنجاز صفقة تبادل.

ويأتي ذلك في ظل تعثر مفاوضات الدوحة بين حماس وإسرائيل لوقف إطلاق النار وإعادة الأسرى، وذلك في ظل تعنت حكومة نتنياهو.

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