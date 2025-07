مبادرة سيارات المصريين بالخارج تعود إلى الواجهة.. المالية: مطالب عديدة بإعادة تفعيلها.. والملف قيد الدراسة حاليًا

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي معلومات غير مؤكدة عن عودة مبادرة سيارات المصريين بالخارج من جديد.

ومن جانبه، قال مصدر مسئول بوزارة المالية إنه لم يتم حتى الآن عودة مبادرة سيارات المصريين في الخارج، مشيرًا إلى أنه يوجد عدد من المطالب التي وردت إلى الوزارة تطالب بعودة المبادرة من جديد.

ملف عودة مبادرة سيارات المصريين بالخارج 2025 من جديد قيد الدراسة

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريح مقتضب لـ “فيتو”، أن ملف عودة مبادرة سيارات المصريين بالخارج من جديد قيد الدراسة خلال الوقت الراهن.

ويسعى الكثير من المواطنين للاستفادة من مبادرة سيارات المصريين بالخارج لما تقدمه من تيسيرات.

ونستعرض خلال السطور التالية من خلال سؤال وإجابة كل ما تريد معرفته عن مبادرة سيارات المصريين في الخارج والتي يطالب الكثيرون بعودتها من جديد:

ما هي شروط الاستفادة بأحكام القانون من مبادرة سيارات المصريين بالخارج ؟

يشترط للاستفادة بأحكام القانون أن تكون في تاريخ سداد المبلغ النقدي المستحق، مستوفيا للشروط الآتية:

1- أن تكون مصريا.

2 - أن تكون قد بلغت ستة عشر عاما على الأقل.

3 - أن تكون متمتعا بإقامة قانونية سارية في الخارج، حتى ولو لم تكن مقيما بالفعل بالخارج.

4 - أن يكون لديك حسابٌ شخصيٌَ، أو لدى زوجك زوجتك أو والدك والدتك، وفي حالة الأبناء والأزواج، حساب بنكي في بلد الإقامة مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل.

أنا مصري مزدوج الجنسية، هل يحق لي الاستفادة من مبادرة سيارات المصريين بالخارج؟

مبادرة سيارات المصريين بالخارج، فيتو

نعم، يحق لك الاستفادة مادمت محتفظا بالجنسية المصرية في تاريخ سداد المبلغ النقدي المستحق.

ماذا لو انتهت إقامتي بعد الحصول على الموافقة الاستيرادية وقبل إتمام إجراءات استيراد السيارة؟

العبرة في الحكم على مدى استيفاء الشروط هي بوقت سداد المبلغ النقدي المستحق، وبالتالي فلا يؤثر انتهاء الإقامة في وقت لاحق على أحقيتك في الاستفادة من أحكام القانون، طالما كنت متمتعا بإقامة قانونية سارية وقت سداد المبلغ النقدي المستحق مع ضرورة مراعاة أنه يشترط تقديم صورة رسمية من الإقامة مصدقا عليها من البعثات المصرية الدبلوماسية بالخارج ولذلك فيتعين الإسراع بالتصديق على مستند الإقامة الذي تم رفعه على المنصة تجنبا لانتهائها أو سقوطها قبل التصديق عليها.

أنا مصرية أتمتع بإقامة قانونية سارية بالخارج دون أفراد أسرتي التي تقيم بمصر، هل يحق لهم الاستفادة بأحكام القانون؟ هل أستطيع استيراد سيارة باسم الزوجة أو أحد أبنائي؟

يشترط لاستفادة فرد الأسرة (الزوج الزوجة أو الأبناء ذات الشروط التي تشترط لاستفادتك شخصيا من أحكام القانون، وبالتالي يتعين في فرد الأسرة الذي يرغب في الاستيراد أو ترغب في الاستيراد باسمه، أن يكون في تاريخ سداد المبلغ النقدي المستحق مصريا بلغ ١٦ عاما على الأقل، وأن يكون هو نفسه متمتعا بإقامة قانونية سارية في بلد الإقامة التي له لها، أو لك فيه بدلا منه، حساب بنكي مضى على فتحه ثلاثة أشهر.

ما المزايا التي يمنحها لي القانون حال استيفاء الشروط السابقة؟

إذا كنت مستوفيا للشروط السابقة، يمكنك استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعمالك الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها عن السيارة، طبقا للشروط والأحكام والإجراءات الواردة بقانون منح بعض التيسيرات للمصريين بالخارج.



هل يمكنني التعامل على السيارة بعد استيرادها ؟ هل يمكن بيع السيارة

نعم، ليس هناك في القانون اشتراط بحظر بيع السيارة. ومن ثم يمكن التعامل على السيارة المستوردة طبقا لأحكام القانون بكافة صور التعامل الجائزة قانونا.

كيف سأتمتع بالإعفاء المذكور في مبادرة سيارات المصريين بالخارج؟

يمكنك التمتع بالإعفاء من خلال سداد مبلغ نقدي يشمل نسبة ( ۱۰۰%) من قيمة الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول ورسم التنمية التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، باستثناء الضريبة الجمركية تخفض نسبة سدادها لتكون القيمة مستحقة السداد (٣٠%) منها، وذلك من خلال إنشاء حساب إلكتروني على المنصة المعدة لذلك واستصدار أمر دفع لتحويل المبلغ على حساب وزارة المالية رقم (۱۷۳۱۰۰۱٦۷) بالبنك الأهلي المصري، وبياناته على النحو الآتي:

Beneficiary Bank Name: National Bank of Egypt

Beneficiary Bank SWIFT Code: NBEGEGCXXXX

Beneficiary account number: 173100167

Beneficiary IBAN: EG960003000300001734948484967

Beneficiary Name: CAR PROGRAM FOR MINISTRY OF FINANCE

ويتعين على طالب التحويل التحقق من قيام البنك المحول منه بإدراج البيانات التالية برسالة السويفت:

- رقم الطلب Request ID) الخاص به الذي تصدره المنصة لدى التسجيل الأولى.

الرقم المرجعي للمدفوعة Payment Transaction ID) الذي تصدره المنصة.

شريطة أن يتم التحويل خلال فترة العمل بأحكام القانون، ثم استرداد المبلغ كاملا بعد خمس سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت استحقاق المبلغ.

(٢) السيارة:

هل يمكنني الاستفادة من أحكام القانون في استيراد سيارة مستعملة؟

نعم، لا يقتصر القانون على استيراد السيارات الجديدة فقط، فمن الممكن الاستفادة من أحكامه في استيراد سيارة مستعملة. إذا كنت مالك أول للسيارة المستعملة فلن تتقيد بأن تكون السيارة بسنة صنع معينة، أما إذا كنت غير ذلك مالك ثان أو ثالث أو ما دون ذلك فيشترط أن لا يتجاوز عمر السيارة وقت الافراج عن سنوات من سنة الصنع.



هل هناك إجراءات خاصة في حالة استيراد سيارة مستعملة؟

في حالة السيارة المستعملة يضاف شرط وحيد للإجراءات المطلوبة لإتمام المعاملة، وهذا الشرط هو أنك إذا كنت المالك الأول لسيارة تعود سنة صنعها لما يزيد عن ٣ سنوات وقت الإفراج الجمركي عنها، فيتعين عليك لدى إتمام إجراءات الإفراج عنها جمركيا أن تقدم شهادة من إدارة المرور المختصة في دولة الإقامة موضحا بها بيانات السيارة متضمنة الإفادة بأنك المالك الأول وتاريخ الشراء أو التملك ومصدقا عليها من إحدى البعثات المصرية التي تقع دولة الإقامة في نطاق اعتمادها.

أنا مصري لدي إقامة بإحدى دول الخليج العربي، هل يمكنني استيراد سيارة من إحدى دول الاتفاقيات (على سبيل المثال إحدى دول الاتحاد الأوروبي)؟

يجوز؛ نظرًا لأن الموافقة الاستيرادية تكون صالحة لأغراض شحن السيارة من أية دولة إلى أحد الموانئ داخل جمهورية مصر العربية، على أنه في جميع الأحوال يعتد بالمعاملة الجمركية المقررة لدولة إقامة الطالب في تحديد المبلغ النقدي المستحق على عملية الاستيراد وفقا لأحكام القانون وهذا القرار، وعليه ووفقا للحالة محل الاستفسار فيجوز شحن السيارة من دول الاتحاد الأوروبي على أن يتم تطبيق المعاملة الجمركية المقررة وفقا لبلد الإقامة وليس بلد الشحن.

ما هي الدول التي ترتبط مع مصر باتفاقيات إعفاء جمركي للسيارات الواردة منها، وماذا تشمل تلك الإعفاءات؟

هناك خمسة مجموعات من الدول التي ترتبط مع مصر باتفاقيات تتضمن إعفاء جمركي وهذه المجموعات هي الآتي:

١- اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية وهي تربط مصر مع دول الاتحاد الأوروبي وعندها ۲۷ دولة.

٢- اتفاقية أغادير وتربط مصر مع دول المغرب، والأردن، وتونس.

- اتفاقية رابطة التجارة الحرة الأوروبية وتربط مصر مع دول (سويسرا، الترويج، أيسلاندا، ليختنشتاين).

- اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين مصر والمملكة المتحدة.

اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين مصر وتركيا.

وتشمل الإعفاءات المقررة بتلك الاتفاقيات الضرائب الجمركية فقط دون غيرها من الضرائب والرسوم بشرط إثبات المنشأ وإستيفاء الشحن المباشر من الدولة وفقا للاتفاقية.

أنا أقيم في دولة تكون فيها السيارات ذات مقود على الجانب الأيمن للمملكة المتحدة مثلا، فهل يمكنني الاستفادة من أحكام القانون؟

نعم، يحق لك الاستفادة من أحكام القانون شريطة ألا تكون السيارة من السيارات المحظورة (مثل السيارات ذات المقود على الجانب الأيمن، أو شراء السيارة من إحدى الدول التي تتمتع في علاقتها بجمهورية مصر العربية بذات المعاملة الجمركية للمملكة المتحدة وشحنها مباشرة من تلك الدولة).

هل يمكنني الاستفادة من أحكام القانون في استيراد سيارة نقل أو في استيراد سيارة لاستخدامها باسم شركتي أو منشأتي التجارية؟

لا، فالاستفادة من أحكام القانون تقتصر على سيارة ركوب واحدة للاستعمال الشخصي، وبالتالي فلا يمكن استعمالها في نشاط تجاري.

هل يمكنني الاستفادة من أحكام القانون في استيراد سيارة بمحركين للدفع "هايبرد" أو بمحرك كهربائي مستعملة؟

نعم يحق لك الاستفادة من أحكام القانون، فإذا كنت مالك أول للسيارة المستعملة فلن تتقيد بأن تكون السيارة بسنة صنع معينة، أما إذا كنت غير ذلك (مالك) ثان أو ثالث أو ما دون ذلك، فيشترط أن لا يتجاوز عمر السيارة وقت الإفراج عن ٣ سنوات من سنة الصنع.

- كيف يتم تحديد فئة السيارة في مبادرة سيارات المصريين بالخارج ؟

يجب عند تحديد فئة السيارة لتحديد المبلغ المطلوب تحويله مراعاة فئة السيارة (أساسية - متوسطة كاملة)

وفقا للآتي: الفئة الأساسية هى السيارة التي تحتوي على الكماليات الأساسية للسيارة والتي تشتمل على سبيل المثال تكييف باور سنتر - زجاج كهربائي - ٢ وسائد هوائية.

الفئة المتوسطة هي السيارة التي تحتوي على الكماليات الأساسية السابق ذكرها، بالإضافة إلى (بصمة تاتش اسكرين - جنوط اسبور تحديد الموقع الجغرافي) على سبيل المثال. الفئة الكاملة هي السيارة التي تحتوى على كافة الكماليات والاضافات السابق ذكرها (أساسية متوسطة) بالإضافة إلى توافر ثلاث إضافات على الأقل من الإضافات التالية (كراسي جلد- كراسي كهرباء فتحة سقف بانوراما - شنطة كهرباء - عدادات ديجيتال)

- ماذا يشمل المبلغ النقدي الذي سأقوم بتحويله بالدولار ؟

يمكنك التمتع بالإعفاء من خلال سداد مبلغ نقدي يشمل نسبة ( 0/0 ^ (1/1) *) من قيمة الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول ورسم التنمية التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، باستثناء الضريبة الجمركية تخفض نسبة سدادها لتكون القيمة مستحقة السداد ( 0/0 +) منها، وعليه فأن هذا المبلغ يتضمن الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، والنسبة المقررة من الضريبة الجمركية واجبة السداد، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وغيرها من الرسوم الإدارية الأخرى التي تستحق للخزانة

العامة للدولة، أو لإحدى الجهات العامة، بمناسبة واقعة الاستيراد طبقا للقوانين واللوائح.

- كيف اعرف المبلغ النقدي المستحق؟

كل ما عليك هو تعبئة البيانات الأساسية للسيارة التي ترغب في استيرادها في الخانات المخصصة لذلك بصفحة التسجيل المبدئي على التطبيق الرقمي (سيارات المصريين بالخارج)، وتشمل هذه البيانات نوع السيارة، جديدة أم مستعملة، مالك أول أو غير ذلك، بلد المنشأ، سنة الصنع، السعة اللترية، فئة السيارة. وبمجرد تعبئة هذه البيانات سوف يقوم التطبيق بإظهار المبلغ النقدي المستحق عن السيارة إذا لم تكن السيارة التي أدخلت بياناتها ضمن السيارات الواردة بالجداول المذكورة، فسيكون عليك تقديم بعض البيانات 9 1/9 المستندات عن السيارة على نموذج استعلام خاص عبر التطبيق، وستتولى مصلحة الجمارك تقدير المبلغ النقدي المستحق عن السيارة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم الاستعلام مستوفيا.

- هل سيتم مطالبتي بسداد أي مبالغ أخرى لدى إتمام إجراءات الإفراج الجمركي عن السيارة في مصر ؟

لن يتم مطالبتك بسداد أية مبالغ تحت مسمى ضرائب أو رسوم بمناسبة الواقعة الاستيرادية حتى تمام الإفراج عن السيارة نهائيا من ميناء الوصول. ومع ذلك، فمن الوارد تحصيل مبالغ أخرى بالجنيه المصري، لا تسترد، لصالح الشركات / الهيئات مقدمي الخدمة مثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أو وزارة الداخلية،

كمقابل خدمات عن بعض إجراءات المعاينة أو الفحص والمطابقة، حسب كل حالة على حدة، وحسب المواصفات والتجهيزات التي تحتويها السيارة.

كيف سأقوم بتحويل المبلغ النقدي المستحق؟

بعد فتح الحساب والقيام بالتسجيل المبدئي للسيارة، ستوافى عبر حسابك على التطبيق الإلكتروني بأمر دفع بالمبلغ النقدي المستحق، لتقوم بتحويله من حسابك البنكي في بلد الإقامة إلى حساب وزارة المالية بالبنك الأهلي المصري، ويجب أن يتم التحويل خلال فترة صلاحية القانون

ما هي قيمة المبلغ الصافي المطلوب تحويله؟

يراعى التحقق من أن يتم التحويل بعملة الدولار الأمريكي، وأن يكون شاملا كامل قيمة المبلغ النقدي المستحق عن السيارة دون خصم أي مبالغ مقابل مصروفات أو رسوم إدارية أو عمولات تحويل بنكية تحت أي مسمى، مع مراعاه وجود مبلغ ٤ دولار مصروفات تحويل لصالح البنك الأهلى المصرى.

أنا أقيم بدولة يحظر فيها على غير رعاياها فتح حساب بنكي، كيف يمكن لي الاستفادة من أحكام القانون؟

يتعين عليك في هذه الحالة الحصول على شهادة بهذا المضمون من وزارة الخارجية أو إحدى البعثات التي تعينها لإصدار هذه الشهادة، وتستثنى في هذه الحالة من شرط التحويل من الحساب البنكي بذات دولة الإقامة. وبالتالي يكون لك حق التحويل من أي حساب بنكي خاص بك في أية دولة أخرى مع تقديم ذات المستندات البنكية المطلوبة.

ما الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى رفض إصدار الموافقة الاستيرادية؟

سيكون الرفض في جميع الأحوال مستندا إلى نتيجة الفحص، وبالتالي فإن الرفض قد يعود إلى أي مما يأتي:

1 - إذا توفرت شكوك جدية حول أن مصدر تكبير المبلغ النقدي المستحق كان من داخل البلاد.

- إذا ثبت عدم استيفاء أي شرط من الشروط المنصوص عليها بالقانون أو قرار مجلس الوزراء المنقذ له عدم رفع المستندات المطلوب رفعها في مرحلة التسجيل المبدئي. ٣- إذا كانت المستندات المرفوعة على المنصة ظاهرة التزوير.

ما مصير المبلغ النقدي الذي قمت بتحويله إذا أسفر الفحص عن رفض منحي الموافقة الاستيرادية؟

إذا أسفر الفحص عن رفض إصدار الموافقة الاستيرادية، فسوف يتم إخطارك على حسابك الإلكتروني بالرفض، وخلال خمسة أيام عمل من تاريخ الرفض، سوف يتم رد المبلغ النقدي الذي قمت بتحويله على ذات الحساب البنكي المحول منه بالدولار الأمريكي مخصوما منه مصاريف التحويل



كيف سأحصل على الموافقة الاستيرادية في مبادرة سيارات المصريين بالخارج ؟

هي موافقة صادرة عن وزارة المالية، وستوافى بها على حسابك على التطبيق الإلكتروني خلال سبعة أيام عمل من تاريخ دخول المبلغ حساب وزارة المالية، وبموجبها يحق لك إتمام إجراءات التسجيل النهائي للسيارة واستيرادها خلال مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ صدور الموافقة الاستيرادية.

هل أستطيع العدول عن استكمال إجراءات الاستيراد بعد صدور الموافقة الاستيرادية؟

نعم، ولكن يكون الاسترداد في هذه الحالة بالجنيه المصري وفقا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في يوم الاستحقاق، وذلك خلال ثلاث اشهر من تاريخ تقديم الطلب، على أنه لا يجوز الاسترداد قبل انقضاء السنة الأولى من تاريخ الموافقة الاستيرادية.

ما هي الإجراءات المتبعة في حالة وفاة مالك الموافقة الاستيرادية وهل يحق للورثة الاستفادة من أحكام القانون؟

في حال وفاة مقدم الطلب بعد إتمام التحويل وقبل إصدار الموافقة الاستيرادية: في هذه الحالة، فالأصل أنه لم يترتب أى مركز قانونى قابل للانتقال للورثة، وعليه تعتبر المعاملة لاغية، ويسترد الورثة المبلغ الذي سبق تحويله بذات العملة الأجنبية المدفوع بها وذلك وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها والمتمثلة في تقديم إعلام الوراثة الشرعى وتوقيع الورثة جميعًا.

في حال وفاة مقدم الطلب بعد إصدار الموافقة الاستيرادية وقبل إتمام إجراءات الإفراج الجمركي: في هذه الحالة فإن حقوق مقدم الطالب المتوفى تنتقل بذات أوصافها وأوضاعها إلى الورثة، ويحل الورثه محل مورثهم المتوفى في كل ما له وما عليه من أحكام متعلقة بالموافقة الاستيراية الصادرة باسمه، فيحق للورثه استكمال الإجراءات وفقًا للقانون رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢٢ المشار إليه.

في حال وفاة مقدم الطلب بعد إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي وحتى حلول ميعاد رد المبلغ المدفوع: في هذه الحالة فإن واقعة الوفاة لا تؤثر في حق وزارة المالية في الاحتفاظ بالمبلغ المدفوع لغاية نهاية مدة الخمس سنوات المقررة، وبانقضاء تلك المدة أو ما بقى منها بعد الوفاة يتم رد ما يقابل المبلغ بالجنيه المصرى للورثة جميعًا وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها في التعامل مع الورثة.

متى يجوز لي استبدال السيارة التي سبق لي تسجيلها أول مرة في مبادرة سيارات المصريين بالخارج ؟

يجوز لك في أي وقت استبدال السيارة خلال خمس سنوات مدة صلاحية الموافقة الاستيرادية، طالما لما يتم إجراء التسجيل النهائي وإصدار رقم (ACID) من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات.

في حالة الاستبدال، هل تصدر لي موافقة استيرادية بمدة صلاحية جديدة ؟

لا، في حالة الاستبدال، فإن الموافقة الاستيرادية الجديدة تستكمل ما تبقى من مدة الموافقة الاستيرادية

السابقة. على سبيل المثال: إذا تم الاستبدال بعد السنة الأولى من تاريخ إصدار الموافقة الاستيرادية السابقة، فإن الموافقة الاستيرادية الجديدة ستكون صلاحيتها أربعة سنوات فقط.

أنا المالك الأول لسيارة سنة صنعها تجاوز ٣ سنوات وقت الإفراج الجمركي ولكن تم شراؤها في سنة لاحقة لسنة الصنع هل يحق لي الاستفادة من أحكام القانون؟

نعم يجوز لك ذلك في إطار القانون ووفقًا للقواعد المنصوص عليها فيه، مع تقديم مستند من المرور ببلد الإقامة يفيد انك المالك الأول على ان يكون معتمد من إحدى البعثات الخارجية ببلد الإقامة.

ما هي المزايا التي يوفرها لي استيراد السيارة من إحدى المناطق الحرة داخل مصر ؟

الاستيراد من المناطق الحرة هو أحد المزايا الهامة التي توفرها لك المبادرة، لأنها توفر عليك التكاليف والمخاطر المرتبطة بشحن السيارة من الخارج، كما أن السيارة من المنطقة الحرة ستكون في الأغلب (بعد الاتفاق مع البائع بضمان الوكيل داخل مصر) وبالتالي تتمتع بكافة مزايا الضمان المحلي وخدمات ما بعد البيع للسيارة.

أنوي الاستيراد من إحدى المناطق الحرة داخل جمهورية مصر العربية فما هي الإجراءات؟

في المجمل هي ذات الإجراءات المتبعة لاستيراد السيارة من دولة إقامتك، حيث ستقوم بإنشاء حساب إلكتروني على المنصة وإجراء التسجيل الأولي للسيارة وإدخال كافة البيانات ورفع المستندات المطلوبة بافتراض أنك ستقوم بالشحن من دولة الإقامة، وسيصدر لك أمر الدفع الإلكتروني لتقوم بتحويل المبلغ النقدي المستحق من الخارج، وبعد التأكد من التحويل وفحص المعاملة من خلال المختصين بالبنك المركزي ووزارة المالية ستصدر لك الموافقة الاستيرادية من دولة إقامتك أو دولة ميناء الشحن التي قمت بتحديدها مسبقا، لدى إتمام إجراءات التسجيل النهائي، ستقوم بإدخال بيانات السيارة التي قمت بشرائها من أحد التجار داخل المنطقة الحرة، وستوفر لك المنصة إمكانية اختيار إحدى المناطق الحرة داخل جمهورية مصر العربية كجهة وارد وسترشدك المنصة بكل سهولة إلى إتمام الإجراءات والمستندات اللازمة لاستصدار شهادة الإفراج الجمركي المبدئي من المنطقة الحرة التي قمت بتحديدها، وستشمل تلك المستندات فاتورة الشراء المعتمدة من البائع مدون بها استلام قيمتها بموجب تحويل بنكي من الخارج، وشهادة تحويل بنكي بثمن السيارة المبين بالفاتورة إلى البائع من الخارج بالعملة الأجنبية، ثم تتوجه أنت أو وكيلك إلى المنطقة الحرة المتواجدة بها السيارة لإنهاء إجراءات الإفراج، وتسليم أصول أو صور المستندات المطلوبة واستلام سيارتك من داخل المنطقة.



ما هي المستندات المطلوبة مني أثناء عملية الإفراج عن السيارة ؟

تقديم أصل مستند الإقامة.

أصل كشف الحساب البنكي وعلى أن يكون ممهورا بخاتم البنك المصدر أو أي وسيلة إلكترونية.

شهادة المنشأ حال تطبيق إحدى الاتفاقيات التجارية الدولية.

مستند الهوية البطاقة الشخصية أو جواز السفر.

كيف لي أن أتواصل من المستخلصين الجمركيين لإنهاء الإجراءات الجمركية؟

يمكن بعد إصدار الموافقة الاستيرادية في مبادرة سيارات المصريين بالخارج التواصل مع أحد المستخلصين الجمركيين لبدء إجراءات التسجيل المسبق للشحن ويمكن الاستعانة بالقائمة الواردة على تطبيق سيارات المصريين بالخارج والمتضمنة بيانات لعدد من المستخلصين والتي تم ترشيحهم من قبل شعب المستخلصين بالمناطق الجمركية المختلفة، كما انه تم تحديد مقابل أداء الخدمة الخاصة بهم بما لا يتجاوز ۳۰۰۰ جنيه مع تقديم كشف حساب بكافة المصروفات الخاصة بعملية الإفراج.

