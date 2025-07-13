مسلسل الحرائق والحكومة الصامتة

لا تزال الحكومة المصرية تلتزم الصمت التام إزاء مسلسل الحرائق المتواصل في أنحاء من القاهرة والجيزة، ناهيك عن حوادث طرق متسلسلة في محافظات هنا وهناك، على نحو يثير الريبة، ويبعث على القلق..

منذ ظهور مقطع الفيديو لجماعة حسم الإرهابية، وتهديدهم للشعب والدولة المصرية، بدأت الحرائق. لا يمكن إغفال الترابط بين بدء التهديد وبدء التنفيذ، ولا ريب أبدا أن الدولة المصرية ترصد هذا وتتابعه وتدرسه، ولها في مواجهته قرارات نافذه وشافية.. لكن تقع الحكومة في خطأ جوهري حين تلتزم الصمت المطبق، وكأن هذه الحرائق المؤلمة تندلع في موريشيوس، أو في نيكاراجوا، لا نتمنى لهما أفعال الخراب هذه!



أكبر أخطاء أي حكومة أو نظام هو تآخر رد الفعل، بينما الناس في الشوارع والبيوت يتساءلون: ماذا يحدث؟ طمنونا.. لا أحد خرج ولا أحد طمأن الناس وفسر وبرر وشرح..

أيام الرئيس الراحل حسنى مبارك رحمه الله أهدرت الحكومة والنظام وقتا ثمينا في التزام الصمت، ولم تبادر إلى اطلاع الناس على حقيقة الموقف، وجرى ذلك رغم وجود عقول إعلامية كبيرة، ورجال دولة، لكن التخبط وعدم تقدير الموقف وأبعاده الحقيقية والركون إلى فكرة أن ما جرى في تونس لن يجري في مصر، جعل الجميع يدفع الثمن وألقى بالبلاد في نار وقتل وفوضى وحكم الإرهاب الإخواني لعام أسود في تاريخ مصر.



وبالمناسبة فإن أول حريق في الربيع العربي كان قيام الشاب بوعزيزي بإشعال النار في جسده.. أول شرارة في الهجوم الإرهابي على الدول الوطنية في تونس وليبيا ثم مصر ثم سوريا..

والعجيب أن البعض لا يزال يظنها ثورات طاهرة بريئة من العمالة والتخطيط والتمويل الخارجي..

ومنذ عشرة أيام ونحن في مشهد مماثل تقريبا وحريق سنترال رمسيس كان أكبر ضربة لشبكة أعصاب الدولة شعبا وحكومة واقتصادا.. الفارق الوحيد أن الدولة قوية، ويقظة، ومطلوب من الحكومة أن تنقل فعل اليقظة هذا إلي الشعب الذي يجتاحه الخوف علي الوطن..



هل هي صدفة ممنهجة؟ لا توجد صدفة منتظمة مقصودة.. هذا يكون عبثا في التفكير، هل هذه الحرائق المتواصلة عمل من أعمال الإخوان؟ سوابقهم من أول حريق القاهرة حتى حريق مول سيراميكا أمس في السادس من أكتوبر ترشحهم بجدارة لارتكاب فعل وجريمة الحرق. لماذا هم مولعون بالنار؟ لأنها مصيرهم بإذن الله الذي منع ترهيب الناس وبث الخوف وترويع الآمنين..



نحن على يقين بأن الدولة العميقة التى حفظت البلاد في ظروف أعقد وأصعب وواجهت قوى الشر من العملاء والجواسيس والإخوان الإرهابيين، قادرة علي الإمساك بشبكة التخريب الحالية.. ونحن على يقين بأن جيشنا العظيم ورجال الشرطة ومؤسسات القضاء قادرون علي كشف ومواجهة عصابة التخريب والعملاء..



لسنا سوريا.. لا نظاما ولا جيشا يهرب ويترك سلاحه.. الشعب يلتف حول بلاده، ولن ينال من وحدة الأمة غضب أو استياء من النظام بسبب تكاليف المعيشة وسعار الأسعار والتجار؛ فالجميع يعلم أن ثمن الخراب أفدح وأفظع.. ضياع الوطن.. لا يضيع وطن وله جيش مخلص قوي قادر.. وشعب يموت وتحيا مصر..

ونكرر وننصح بأنه فات وقت طويل ومازالت الحكومة لا تلقي إلى الناس بتفسير أو توضيح.. مازلنا ننتظر ونرجو ألا يكون البيان في غير الأوان الحرج..

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