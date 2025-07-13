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خارج الحدود

الجيش الروسي يعلن تدمير منصتي إطلاق ومحطة رادار لمنظومة باتريوت

منظومة باتريوت، فيتو
منظومة باتريوت، فيتو

أعلنت وزارة  الدفاع الروسية، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أن قواتها دمرت منصتي إطلاق ومحطة رادار لمنظومة "باتريوت" الصاروخية المضادة للطائرات تابعة للجيش الأوكراني.

الجيش الروسي يدمر منظومة باتريوت 

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت 36 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية، فوق أراضي مقاطعات عدة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: “خلال الليلة الماضية، اعترضت منظومات الدفاع الجوي العاملة ودمرت 36 طائرة مسيرة أوكرانية”.

وأضاف البيان: “تم تدمير 26 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و4 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و3 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة ليبيتسك، و3 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة نيجني نوفغورود”.

في وقت سابق، أفاد حاكم بيلجورود فياتشيسلاف غلادكوف بإصابة مدنيين اثنين إثر تعرض منزل خاص في إحدى قرى المقاطعة لهجوم طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية.

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الجيش الروسي منظومة باتريوت مسيرة أوكرانية وزارة الدفاع الروسية

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