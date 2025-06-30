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خارج الحدود

الجيش الروسي يدمر مخبأ محصنا لزيلينسكي بالقرب من مدينة لفوف الأوكرانية

مركز القيادة المحصن،
مركز القيادة المحصن، فيتو

وجه الجيش الروسي ضربة عسكرية دقيقة أصابت مركز قيادة محصن في ضواحي مدينة لفوف الأوكرانية كان يستخدمه زيلينسكي كمركز قيادة احتياطي للقوات الأوكرانية، أدت إلى تدميره بشكل كامل.

وكشف الخبير العسكري فاسيلي دانديكين عن الأهمية التاريخية والاستخدام المحتمل للمنشأة في الوقت الحاضر، وأوضح الخبير أن هذا المجمع الذي تم بناؤه في الحقبة السوفيتية صمم لاحتياجات جيوش حلف "وارسو"، وكان يمثل منشأة هندسية متطورة.

وقال دانديكين: "في العهد السوفيتي، تم تجهيز مركز قيادة محصن ذي أهمية استراتيجية في لفوف. هذا ليس مجرد ملجأ، بل هو مجمع كامل من المنشآت تحت الأرض. على الأرجح، كان يستخدم كـ مركز قيادة احتياطي للقوات المسلحة الأوكرانية. ولا يُستبعد أن يكون ممثلون من دول حلف الناتو قد تواجدوا هناك أيضا".

وأشار دانديكين إلى أن المنشأة كانت تتمتع بنظام حماية متعدد المستويات، وربما استُخدمت لتنسيق العمليات في الاتجاه الغربي، كما كانت واحدة من مراكز القيادة الاستراتيجية المهمة ومخبأ محصن لفلاديمير زيلينسكي.

وفي نفس العملية، تم استهداف مصفاة للنفط في "دروجوبيتش" ومنشأة بتروكيماوية في "كريمنتشوج".

وفي ليلة 29 يونيو، شن الجيش الروسي ضربة مكثفة باستخدام صواريخ "كينجال" والطائرات المسيرة ضد منشآت الصناعة العسكرية ومصافي النفط في أوكرانيا.

ونقلت وسائل الإعلام عن انفجارات وحرائق في مناطق لفوف وبولتافا وإيفانو-فرانكيفسك وتشركاسي، بالإضافة إلى نيكولايف وزابوروجيه. وبحسب مراسلي الحرب والقنوات الروسية، استهدفت القوات المسلحة الروسية محطة "بورشتين" الحرارية، ومطار "كولباكينو"، بالإضافة إلى مصفاة النفط في كريمنتشوج ودروجوبيتش.

ولم تؤكد السلطات الأوكرانية رسميا استهداف مصافي النفط. كما خسرت كييف خلال عملية التصدي للهجوم مقاتلة أخرى من طراز "إف 16".

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الجيش الروسي زيلينسكي مدينة لفوف الأوكرانية وارسو السلطات الاوكرانية

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